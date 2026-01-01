Анастасия Волочкова показала молодого мужчину, с которым встретила Новый год
Известная балерина Анастасия Волочкова встретила Новый год в компании молодого человека. 49-летняя артистка опубликовала совместную фотографию в своём блоге.
На снимке Волочкова и её спутник сидят на диване. Балерина подписала фотографию: «С Новым годом! My love Марчел!».
Марчел Абаби — 26-летний танцор. Широкой публике он стал известен в январе прошлого года. Тогда пара вместе летала на Мальдивы. Балерина опубликовала там совместный снимок с подписью «жена», но позже удалила его.
Ранее артистка уже комментировала эти отношения. Она рассказала, что они с Марчелом путешествовали на необитаемый остров, куда часто приезжают молодожёны. Именно это, по словам Волочковой, и сподвигло её использовать такую подпись. Анастасия отметила, что у них с танцором «человеческие отношения».
