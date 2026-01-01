Анастасия Волочкова показала молодого мужчину, с которым встретила Новый год

01 января 2026, 13:30

Анастасия Волочкова показала нового избранника — танцора Марчела Абаби

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Известная балерина Анастасия Волочкова встретила Новый год в компании молодого человека. 49-летняя артистка опубликовала совместную фотографию в своём блоге.