Достижения.рф

«Выкидываю к чёртовой матери»: Слава эмоционально подвела итоги 2025 года

Певица Слава со слезами рассказала о болезненных потерях в 2025 году
Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава эмоционально подвела итоги 2025 года, не сдерживая слёз. В личном блоге артистка призналась, что уходящий год стал для неё временем болезненных расставаний и окончательных решений.



По словам певицы, накануне Нового года она приняла решение завершить все токсичные и разрушительные отношения в своей жизни. Речь, как отметила Слава, идёт не только о друзьях и знакомых, но и о близких людях, коллегах и даже тех, кого она когда-то любила.

Артистка подчеркнула, что этот процесс оказался для неё крайне тяжёлым эмоционально. Она призналась, что именно в этот день попрощалась с последним человеком из своего прошлого, после чего решила поставить точку и начать новый этап жизни.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0