«Выкидываю к чёртовой матери»: Слава эмоционально подвела итоги 2025 года
Певица Слава эмоционально подвела итоги 2025 года, не сдерживая слёз. В личном блоге артистка призналась, что уходящий год стал для неё временем болезненных расставаний и окончательных решений.
По словам певицы, накануне Нового года она приняла решение завершить все токсичные и разрушительные отношения в своей жизни. Речь, как отметила Слава, идёт не только о друзьях и знакомых, но и о близких людях, коллегах и даже тех, кого она когда-то любила.
Артистка подчеркнула, что этот процесс оказался для неё крайне тяжёлым эмоционально. Она призналась, что именно в этот день попрощалась с последним человеком из своего прошлого, после чего решила поставить точку и начать новый этап жизни.
