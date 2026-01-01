Новые проблемы с ФНС: у Александра Васильева обнаружили ещё один налоговый долг
Финансовая ситуация у телеведущего и историка моды Александра Васильева продолжает ухудшаться.
К уже существующим миллионным претензиям со стороны налоговой добавилась новая задолженность — на этот раз по линии индивидуального предпринимательства.
По данным «Звездача», сумма долга по ИП составила 53 658 рублей. Ранее сообщалось, что у бизнеса Васильева — ООО «Лилии Александра Васильева» — накопились налоговые обязательства на сумму свыше 1,2 миллиона рублей, из-за чего счета компании были заблокированы.
Теперь ФНС обратила внимание и на личные предпринимательские обязательства телеведущего, что ещё больше осложнило его финансовую картину.
