Новые проблемы с ФНС: у Александра Васильева обнаружили ещё один налоговый долг

Налоговая нашла у Александра Васильева задолженность по ИП на 53 тысячи рублей
Александр Васильев (Фото: Instagram* / @alexandre_vassiliev)

Финансовая ситуация у телеведущего и историка моды Александра Васильева продолжает ухудшаться.



К уже существующим миллионным претензиям со стороны налоговой добавилась новая задолженность — на этот раз по линии индивидуального предпринимательства.

По данным «Звездача», сумма долга по ИП составила 53 658 рублей. Ранее сообщалось, что у бизнеса Васильева — ООО «Лилии Александра Васильева» — накопились налоговые обязательства на сумму свыше 1,2 миллиона рублей, из-за чего счета компании были заблокированы.

Теперь ФНС обратила внимание и на личные предпринимательские обязательства телеведущего, что ещё больше осложнило его финансовую картину.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

