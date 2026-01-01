«Иллюзия мирной жизни»: Дмитрий Нагиев прокомментировал скандал вокруг «Ёлок»

01 января 2026, 11:51

Дмитрий Нагиев прокомментировал скандал вокруг высказывания о фильме «Ёлки»

Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Актёр Дмитрий Нагиев высказался в личном блоге о возникшей полемике вокруг его оценки ситуации в кинематографе и обществе.





В середине декабря Нагиев выступил на премьере новой части фильма «Ёлки». На красной дорожке он заявил, что кинолента дарит зрителям «иллюзию мирной жизни» на фоне множества «тяжёлых» картин. Эти слова вызвали критику у части аудитории с патриотическими взглядами.



Спустя две недели артист в своём традиционном новогоднем видеообращении ответил на конфликт.

«Из моих слов сделали атаку на меня, на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И то, что здесь происходит, касается каждого из нас в первую очередь. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю победы во всём. Победы разума над глупостью, грязью и суетой! А ещё добра, нежности и любви. С Новым годом, Вас, будьте счастливы», — сказал Дмитрий.