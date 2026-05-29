Российские масоны высказались о Кристине Орбакайте

29 мая 2026, 23:05

В Великой ложе России объяснили, почему Орбакайте не может быть масоном

Кристина Орбакайте не может состоять в масонской организации. Об этом сообщил глава Великой ложи России Андрей Богданов в разговоре с Общественной Службой Новостей.





По его словам, главное требование для вступления в организацию — принадлежность к мужскому полу.





«В данном случае главное требование — принадлежать к мужскому гендеру. Женщин в масоны не берут», — уточнил он.