Российские масоны высказались о Кристине Орбакайте

В Великой ложе России объяснили, почему Орбакайте не может быть масоном
Кристина Орбакайте не может состоять в масонской организации. Об этом сообщил глава Великой ложи России Андрей Богданов в разговоре с Общественной Службой Новостей.



По его словам, главное требование для вступления в организацию — принадлежность к мужскому полу.

«В данном случае главное требование — принадлежать к мужскому гендеру. Женщин в масоны не берут», — уточнил он.
Ранее тему масонства неожиданно поднял Птаха. Артист рассказал, что уже много лет состоит в ордене и никогда этого не скрывал. По словам музыканта, масоны — не тайное сообщество, а скорее «организация с тайнами».

Также Птаха отметил, что некоторые участники предпочитают не афишировать своё членство из-за работы или личных причин. Известно, что рэпер получил титул Досточтимого Мастера ложи России после решения остальных членов организации.
Софья Метелева

