Анастасия Волочкова поразила фанатов полуобнажённым кадром
Анастасия Волочкова снялась топлес и вновь привлекла внимание публики
Анастасия Волочкова вновь удивила подписчиков откровенным фото.
49-летняя балерина поделилась в соцсетях кадром, на котором она позирует полуобнажённой в свободных чёрных брюках с массивным колье на шее. Волосы аккуратно уложены, макияж подчёркивает глаза, а грудь Волочкова прикрыла руками.
Для артистки такие фотосессии давно стали способом самовыражения и своего рода перформансом, поэтому снимок не вызвал у неё смущения, а подписчики активно обсуждают публикацию.
