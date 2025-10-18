Достижения.рф

Анастасия Волочкова поразила фанатов полуобнажённым кадром

Анастасия Волочкова снялась топлес и вновь привлекла внимание публики
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова вновь удивила подписчиков откровенным фото.



49-летняя балерина поделилась в соцсетях кадром, на котором она позирует полуобнажённой в свободных чёрных брюках с массивным колье на шее. Волосы аккуратно уложены, макияж подчёркивает глаза, а грудь Волочкова прикрыла руками.

Для артистки такие фотосессии давно стали способом самовыражения и своего рода перформансом, поэтому снимок не вызвал у неё смущения, а подписчики активно обсуждают публикацию.

