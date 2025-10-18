«Жалкие шавки»: Новая жена Мамаева объявила войну его бывшей супруге и Погребняк
Надежда Санько обвинила Алану Мамаеву и Марию Погребняк в травле
Нынешняя супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько ответила в личном блоге на обвинения его бывшей жены Аланы.
Ранее Алана Мамаева опубликовала переписки, которые доказывают, что Санько общалась с ней ещё до знакомства с футболистом и знала о проблемах в их семье.
Надежда, в свою очередь, заявила, что Мамаева и Мария Погребняк организовали против неё травлю. Она сравнила их поведение с группой подростков, которые нападают на кого-то поодиночке.
«Вы всё время кричите, что против буллинга, осуждаете других, а потом обсуждаете меня с ног до головы! Жалкие шавки, другого слова нет на вас!» — высказалась девушка.Кроме того, Надежда Санько отрицает, что была знакома с Аланой Мамаевой до эфира одной из телепрограмм.