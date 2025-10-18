«Жалкие шавки»: Новая жена Мамаева объявила войну его бывшей супруге и Погребняк

18 октября 2025, 13:31

Надежда Санько обвинила Алану Мамаеву и Марию Погребняк в травле

Мария Погребняк и Алана Мамаева (Фото: Telegram @alanamamaeva1)

Нынешняя супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько ответила в личном блоге на обвинения его бывшей жены Аланы.





Ранее Алана Мамаева опубликовала переписки, которые доказывают, что Санько общалась с ней ещё до знакомства с футболистом и знала о проблемах в их семье.



Надежда, в свою очередь, заявила, что Мамаева и Мария Погребняк организовали против неё травлю. Она сравнила их поведение с группой подростков, которые нападают на кого-то поодиночке.

«Вы всё время кричите, что против буллинга, осуждаете других, а потом обсуждаете меня с ног до головы! Жалкие шавки, другого слова нет на вас!» — высказалась девушка.