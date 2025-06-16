Дети Регины Тодоренко узнали о беременности матери только на шестом месяце

16 июня 2025, 14:22

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко недавно рассекретила третью беременность. Телеведущая находится на седьмом месяце. О том, что жена Влада Топалова в ожидании третьего ребенка было неизвестно даже их детям.







«Дети-то мои узнали о беременности только месяц назад. Я уже ходила с животом, а они не видели. Я ходила в худи, в каких-то кофтах. Я говорю: "Пацаны, реально непонятно было?", "Мы не поняли, мы думали ты поела хорошо"», — поделилась знаменитость в интервью Ляйсан Утяшевой.