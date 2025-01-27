Анастасия Волочкова раскрыла дату и место свадьбы дочери Ариадны

Анастасия и Ариадна Волочковы и избранник Никита (Фото: соцсети)
Недавно стало известно, что 19-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж. Избранником девушки стал молодой человек по имени Никита. Пара уже начала подготовку к свадьбе.
Ранее стало известно, что дочь Волочковой Ариадна выйдет замуж уже весной текущего года. Пара уже начала готовиться к торжеству, с чем им помогает мать девушки.
Впервые о свадьбе дочь балерины заговорила на дне рождения матери 20 января. Тогда Ариадна заявила, что для нее с Никитой важно венчание, а свадьбу они еще не планировали.
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«Ариадна выходит замуж 26 апреля. Я организовываю свадьбу в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Платье Арише сошьет дизайнер моих балетных костюмов Ира Волкова, которая шила все мои балетные пачки. Пока больше ничего сказать не могу, так как до события еще несколько месяцев», — рассказала Волочкова журналистам.
Впервые о свадьбе дочь балерины заговорила на дне рождения матери 20 января. Тогда Ариадна заявила, что для нее с Никитой важно венчание, а свадьбу они еще не планировали.
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Элина Позднякова