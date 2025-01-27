«Спокойно выйти замуж в ее случае не получится»: Волочкова о предстоящей свадьбе дочери

Фото: iStock/Patrick Schumacher
Дочь известной балерины Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, вскоре станет невестой. Избранником девушки стал 23-летний Никита, с которым она уже успела познакомить свою мать. Свадьба планируется на весну следующего года. Анастасия поделилась подробностями в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
По словам Волочковой, она активно участвует в подготовке к торжеству и уверена, что скромная церемония не получится.
Анастасия также сообщила, что свадьба, вероятнее всего, пройдет в Санкт-Петербурге, где она планирует помочь молодым с выбором особняка для празднования. Однако финансовую поддержку Волочкова ожидает от отца Ариадны — Игоря Вдовина.
Несмотря на юный возраст дочери, Анастасия считает ее решение о замужестве мудрым.
Ранее ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я рада за Ариадну, мы как раз сейчас обсуждаем организацию ее свадьбы. Они вообще хотят спокойно, но все равно я пытаюсь Ариадну убедить, что спокойно в ее случае не получится», — отметила балерина.
Анастасия также сообщила, что свадьба, вероятнее всего, пройдет в Санкт-Петербурге, где она планирует помочь молодым с выбором особняка для празднования. Однако финансовую поддержку Волочкова ожидает от отца Ариадны — Игоря Вдовина.
«Отец обязан помогать дочери. У него сейчас двое маленьких сыновей, так что, возможно, ему не до Ариадны», — добавила она.
Несмотря на юный возраст дочери, Анастасия считает ее решение о замужестве мудрым.
Ранее ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова