Волочкова раскрыла подробности отношений с дочерью и матерью

Анастасия и Ариадна Волочковы
Причиной ссор 19-летней Ариадны с мамой Анастасией Волочковой стал друг девушки. Об этом рассказала балерина в беседе с «МК».
«Были непростые моменты в общении, но это получилось на фоне того, что я сказала не очень добрые слова про ее друга. И она, как тигрица, начала защищать его. Но в итоге сейчас все хорошо», — раскрыла Волочкова.
Издание отмечает, что речь, вероятно, идет о предыдущем избраннике дочери Волочковой.
При этом балерина призналась, что перед Новым годом ей удалось наладить отношения и со своей матерью во время поездки Волочковой к отцу, который перенес инсульт и уже на протяжении 17 лет не двигается. По словам светской львицы, у них с мамой были тяжелые времена, однако женщинам в последнее время удалось сблизиться.
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