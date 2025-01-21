Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Для нас главное — венчание»: дочь Анастасии Волочковой пришла на день рождения матери с мужчиной

«Для нас главное — венчание»: дочь Анастасии Волочковой пришла на день рождения матери с мужчиной

Анастасия и Ариадна Волочковы (Фото: соцсети)

Анастасия и Ариадна Волочковы (Фото: соцсети)

20 января Анастасия Волочкова отметила свой 49-й день рождения в столичном ресторане «Боярский». Главными гостями мероприятия стали 26-летний бойфренд и партнер по шоу «Одержимость» Марчел Абаби и дочь Ариадна.
19-летняя девушка пришла на праздник матери вместе со своим возлюбленным Евгением. Ранее Волочкова рассказывала, что знакома с избранником дочери и поддерживает с ним теплые отношения.

На праздновании по случаю дня рождения Волочковой Ариадна рассказала, что ее молодой человек немного старше ее.



«У меня всё отлично, стараюсь вести менее публичную жизнь, так как это не совсем мое. Думали ли мы о свадьбе? Для нас самое главное — венчание, а свадьбу мы пока не планировали. Думаю, если она и состоится, то летом. Главное, это любовь», — призналась девушка.

Волочкова была очень рада появлению дочери на празднике, заявив со сцены, что для нее это стало сюрпризом и радостью.

Читайте также:

Умерший в СИЗО банщик, любовник Собчак и влиятельные олигархи: тайные и самые громкие романы Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романе с 26-летним танцором

«А может, это любовь?» — в Сети обсуждают нового бойфренда Волочковой
#праздник
#жизнь
#любовь
#человек
#отношения
#сизо
#девушка
Без солнца и табака, но с пивом и закусками: раскрыт райдер рок-группы «Мумий Тролль»
Mash раскрыл райдер группы «Мумий Тролль» на концертах
21 января 2025, 10:15

Илья Лагутенко (фото: соцсети)

Лидер рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко собирается в новый тур, чтобы заработать на покупку нового жилья взамен сгоревшего в Лос-Анджелесе дома. Telegram-канал Mash раскрыл райдер коллектива.
Отмечается, что в райдере есть намёки на пожары в Калифорнии, а общая сумма выступления составляет 8,5 миллиона рублей.

Помимо гонорара за выступление группа требует от организатора оплату расходов, которые связаны с трансфером, оплатой работы носильщиков и др.

Также музыканты просят, чтобы их везде сопровождали как минимум двое помощников, которые будут проводить погрузо-разгрузочные работы в аэропорту или на вокзале, в гостинице и на концертной площадке. При этом важным условием является наличие личных автомобилей у такого персонала.

В числе первых пунктов фигурирует питание участников группы. Суточный расчёт средств на еду составляет 100 евро на человека. Расходы на себя берут заказчики мероприятия.

Кроме того, из райдера следует, что музыканты должны жить в пятизвездочной или самой лучшей в городе гостинице. При этом, если группе что-то не понравится, что заказчик концерта должен быть готов в краткие сроки предложить альтернативное место проживания.

В составе группы 10 участников, их билеты на самолёт распределяются следующим образом: один билет в первый класс и девять билетов в эконом. Аналогично в гостинице – один номер люкс и девять одноместных. Очевидно, что самое лучшее достаётся Лагутенко.

К номеру в гостинице есть и другие требования. На окнах обязательно должны висеть блэкаут-шторы, чтобы не проникал солнечный свет. А в номере не должно чувствоваться запаха табака и гари. Последнее требование также распространяется на концертную площадку и автомобиль с водителем.

В гримёрке обязательно наличие большого зеркала и пятнадцати махровых полотенец, атрибутов для глажки белья и чистки обуви. Температура воздуха на площадке должна варьироваться от 18 до 25 градусов.

Во время выступления музыканты должны иметь доступ к минеральной воде, фруктовым сокам, газированным напиткам, пиву, холодным закускам, шоколадкам, хумусу и тик-таку.

Кроме того, охране и сотрудникам обслуги запрещено фотографироваться с музыкантами.

Читайте также:

Дом певца Ильи Лагутенко за $2,8 млн сгорел в Лос-Анджелесе

«Всюду портреты Путина»: SHAMAN рассказал о своем райдере

Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
#концерт
#самолет
#автомобиль
#дом
#музыканты
#температура
#питание
#мероприятия
#расходы
#билеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я по Москве не скучаю»: Макаревич* рассказал, хочет ли вернуться в Россию
21 января 2025, 09:58

Андрей Макаревич с супругой Эйнат Кляйн (Фото: соцсети) Фото:

Андрей Макаревич* покинул Россию после начала спецоперации на Украине и уехал вместе с женой в Израиль. Он рассказал, скучает ли по родине.
«По Москве не скучаю, я великолепно понимаю, что ничего из того, что я любил, там не осталось. А приехать и увидеть это своими глазами, чтобы потом разочароваться, — мне не хочется», — рассказал он.

Однако он вынужден был признаться, что все же тоскует по российской природе, так как в Израиле она совершенно другая, а еще по рыбалке и грибным лесам.

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* внесен в реестр иноагентов за обвинения президента России Владимира Путина и российских военных в совершении «военных преступлений». Госдума признала его иностранным агентом после того, как он в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), выдававшими себя за Владимира Зеленского, заявил, что считает до момента до победы Украины.

Читайте также:

В отношении Макаревича* начали доследственную проверку

«Старый брюзга»: как жена-израильтянка содержит Андрея Макаревича* и за что он назвал россиян «дебилами»

Стало известно число принадлежащих Макаревичу* в РФ объектов недвижимости

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.
#госдума
#рф
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нашла человека, с которым ощущаю себя немного одинокой и свободной»: Краймбрери о Даве
21 января 2025, 09:17

Мари Краймбрери (Фото: соцсети)

Мари Краймбрери и Давид Манукян встречаются уже третий год, однако не отвечают на прямые вопросы о своем романеи не демонстрируют отношения в соцсетях.
Сейчас пара отдыхает на Мальдивах. При этом совместные фото влюбленные не публикуют. Мари лишь мельком появляется на снимках Давы, но лицо прячет. Однако поклонники видят, что между влюбленными царит полная идиллия.

«Очень мало в этом мире людей, которые соответствуют нашему внутреннему ощущению одиночества и свободы. И когда ты встречаешь именно такого человека, рядом с которым ты продолжаешь себя ощущать немного одинокой и свободной — в этом состоянии будет хорошо и не нужна другая комната», — рассказывала Краймбрери в VK-подкасте «Вкатит».

Она также призналась, что уже нашла такого человека. А летом 2024 года Мари получила предложение выйти замуж, пишет «СтарХит», а родители девушки одобрили ее выбор. По ее словам, отец гордится ей и рад, что она выросла самодостаточной женщиной, которая придерживается семейных ценностей.

В последнее время многие подозревают, что беременна. Такие выводы фанаты сделали из-за ее нарядов. Она больше не демонстрирует фигуру и все чаще прячет ее под просторной одеждой.

Сама певица отмечает, что в ее личной жизни все хорошо, однако публично обсуждать этот вопрос она не хочет.

«Мне классно дома, я создаю там свою маленькую вселенную. Я интроверт, которому по вечерам просто классно помолчать», — отмечает она.

Читайте также:

Сомнений нет: Дава подогрел слухи о беременности Краймбрери, показав отдых на Мальдивах

Ольга Бузова и загадочный «лев»: Поклонники певицы раскрыли личность ее нового возлюбленного, который сильно напоминает ее бывшего

Умерший в СИЗО банщик, любовник Собчак и влиятельные олигархи: тайные и самые громкие романы Анастасии Волочковой
#отдых
#родители
#певица
#фото
#отец
#сизо
#дома
#выбор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Седокову тайно выписали из больницы: продюсер Дворцов рассказал о её состоянии
20 января 2025, 22:41

Анна Седокова (фото: соцсети)

Информация о лечении Анны Седоковой уже не актуальна, сообщает продюсер Сергей Дворцов. Певицу выписали ещё до Нового года.
Напомним, что в декабре бывшая солистка группы «ВИА Гра» попала в больницу после нервного срыва, вызванного новостью о смерти 15 декабря её экс-супруга баскетболиста Яниса Тиммы, с которым она развелась 7 декабря. В соцсетях Седокова публиковала видео из палаты, где она лежит под капельницей в слезах. Однако горе продолжалось недолго – ещё до новогодних выходных её выписали.

При этом певица не сообщила о возвращении домой. А Дворцов утверждает, она завершила курс лечения и чувствует себя хорошо.

Также он рассказал, что в праздники Седокова полетела в США, где решала вопросы с кредитными картами бывшего супруга. Сестра спортсмена Лелде Жандецка подтвердила, что Анна выходила на связь с американскими банками, чтобы ликвидировать счета, открытые во время брака с Тиммой.

Продюсер раскрыл планы певицы на ближайшее время. Совсем скоро она вернётся к выступлениям на частных вечеринках, также стартует новый сезон шоу «Три аккорда». Кроме того, Седокова собирается дать большое интервью, в котором ответит на все обвинения.

Читайте также:

«В день смерти Яниса Анна Седокова позвонила его маме и попросила пин-код карты»: друг Тиммы рассказал о поступке певицы

«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы

«Играет в жертву»: первая жена Яниса упрекнула Седокову за молчание и рассказала, что «происходило все эти годы»
#сша
#семья
#карты
#видео
#певица
#праздники
#шоу
#интервью
#продюсер
#лечение
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Всюду портреты Путина»: SHAMAN рассказал о своем райдере
Певец SHAMAN заявил, что в его райдере указано требование о портрете Путина
20 января 2025, 22:29

Ярослав Дронов (фото: соцсети)

Певец SHAMAN Ярослав Дронов заявил, что его райдер отличается скромностью, в котором нет дорогостоящих блюд и напитков, однако есть требование вешать в гримерке портрет президента России Владимира Путина. Об этом артист заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам певца, в его райдере нет даже бутербродов, только кофе, чай, ягоды и фрукты.
«Я всегда прошу, чтобы был портрет нашего президента Владимира Путина. И в любой точке страны, куда бы я не приехал с концертом, всегда выполняют эту просьбу», — отметил Дронов.
SHAMAN также добавил, что в его гримерке нет алкоголя или вредной еды.

Читайте также:

«Вы совершили преступление»: за что Андрей Разин угрожает SHAMAN и другим звёздам «подкараулить» их в аэропорту

SHAMAN и Мизулина записали совместное видео, подогрев слухи об их романе

Возможно, вещества: Проведена экспертиза смерти пресс-секретаря певца SHAMAN
#преступление
#видео
#фрукты
#кофе
#чай
#страны
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анастасия Волочкова раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романе с 26-летним танцором
Волочкова призналась, что состоит в романтических отношениях
20 января 2025, 21:41

Марчела Абабий и Анастасия Волочкова (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова на фоне слухов о романе с 26-летним танцором раскрыла детали своей личной жизни.
В декабре прошлого года звезда объявила, что у неё есть бойфренд, а в ходе недавней поездки на Мальдивы с мужчиной назвала себя женой. Выяснилось, что в путешествие Волочкова отправилась с 26-летним танцором Марчелой Абабием, чтобы открыть творческий центр. Однако, как оказалось, молодой человек не просто знакомый и коллега.

«Сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободная женщина», – заявила балерина в понедельник на вечеринке в честь своего 49-летия.
При этом она подчеркнула, что, хоть и мечтает о серьёзных отношениях, всё же не намерена их заводить, поскольку у неё слишком высокие требования к мужчинам. По её словам, мужчина по различным критериям должен содержать в себе «три Волочковых».

Знаменитость добавила, что не хотела афишировать романтические отношения с Марчелой, однако её поклонники провели собственное расследование и всё выяснили.

Читайте также:

Умерший в СИЗО банщик, любовник Собчак и влиятельные олигархи: тайные и самые громкие романы Анастасии Волочковой

«А может, это любовь?» — в Сети обсуждают нового бойфренда Волочковой

«Хоть кто-нибудь даст мне полтос?»: Волочкова высказалась о своем возрасте
#путешествие
#женщина
#любовь
#человек
#мужчина
#поездки
#отношения
#анастасия волочкова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В день смерти Яниса Анна Седокова позвонила его маме и попросила пин-код карты»: друг Тиммы рассказал о поступке певицы
Друг Тиммы: после Яниса Седокова позвонила его маме и попросила пин-код от карты
20 января 2025, 21:35

Янис Тимма и Анна Седокова (фото: соцсети)

Друг покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачёв рассказал о подлом поступке его бывшей супруги певицы Анны Седоковой.
9 декабря Тимма и Седокова официально развелись, а уже 17 декабря появилась информация о его гибели. Анна в этот же день вышла в соцсети и со слезами на глазах прокомментировала произошедшее. Однако друг погибшего рассказал об ещё одном деле, которое Седокова успела сделать в этот день.

По его словам, в день смерти Тиммы она позвонила его маме и спросила, какой пин-код у его карты. И это вместо того, чтобы поддержать и предложить помощь. После, продолжает Пугачёв, она наврала, что оказала финансовую поддержку в организации похорон. Однако на деле ни одного её рубля так и не поступило.

Также на финансовую заинтересованность указывают три квартиры, которые были у экс-супругов. Вся недвижимость была переписана на Седокову, поскольку она опасалась, что бывшая жена Яниса Сана начнёт через суд отбирать квартиры. Баскетболист легко согласился на это, поскольку был «одержим ей».

Кроме того, расследователь Илья Саглиани заявил, что за день до смерти янис снял номер в отеле, куда хотел пригласить Седокову и помириться с ней. Однако экс-супруга отказалась от свидания.

Читайте также:

Признался в «замесах» и хотел сделать российский паспорт: опубликована переписка Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти

«Играет в жертву»: первая жена Яниса упрекнула Седокову за молчание и рассказала, что «происходило все эти годы»

Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы
#суд
#квартиры
#соцсети
#карты
#следователи
#недвижимость
#певица
#любовь
#самоубийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Усыновила инфантильного подростка»: Elvira T объявила о разводе с музыкантом Гречаником спустя полтора года после свадьбы
Elvira T объявила о разводе с музыкантом Гречаником
20 января 2025, 21:03

Elvira T (фото: соцсети)

Певица Elvira T объявила о разводе с музыкантом Александром Гречаником спустя полтора года после свадьбы. Она призналась, что с самого начала у неё закрадывались сомнения, однако она проигнорировала их и согласилась выйти замуж.
Она рассказала, что полтора года назад вышла замуж за человека, который со слезами на глазах умолял принять его предложение, убеждая в надежности и говоря об ответственности. Однако выяснилась, что она не обручилась с мужчиной, а «усыновила» инфантильного мальчика-подростка. Сейчас певица признаёт, что это было очевидно с самого начала, и она рада, что вовремя осознала и не перешла на новые этапы отношений.

Завершила своё сообщение Elvira T заявлением о том, что всё ещё верит в любовь, несмотря на разочарование.

Читайте также:

«Двигаемся дальше!»: Анна Цуканова-Котт целый год скрывала развод с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака

«В хорошем кино больших денег не платят». Или всё-таки платят? Как изменился гонорар Юры Борисова после признания в Голливуде

«Многое изменилось с тех пор, как я последний раз замуж выходила»: Ксения Бородина начала подготовку к свадьбе
#кино
#певица
#любовь
#развод
#шоу-бизнес
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Двигаемся дальше!»: Анна Цуканова-Котт целый год скрывала развод с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака
Анна Цуканова-Котт развелась с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака
20 января 2025, 19:30

Анна Цуканова-Котт (фото: соцсети)

Анна Цуканова-Котт шокировала поклонников новостью – она уже год как в разводе. Оказывается, в 2023 году её брак с режиссёром Александром Коттом дал трещину, и супруги развелись.
35-летняя актриса сообщила о разводе в своих соцсетях. Поклонники даже не догадывались, что Цуканова-Котт уже целый год живёт без мужа. Однако обсудить произошедшее под постом не удалось, поскольку Анна закрыла комментарии, дабы избежать хейта и неудобных вопросов.

Звезда написала, что 18-летний брак подарил её двоих детей, а в сердце у неё осталась только благодарность и любовь. Сейчас, по словам актрисы, они с бывшим мужем остались лучшими друзьями и любящими родителями.

В браке родились сын Михаил, которому сейчас 15 лет, и дочь Лия, которой летом исполнится шесть лет.

Со стороны брак Анны и Александра выглядит идеальным, поэтому неизвестно, по какой именно причине они развелись.

Читайте также:

Иск о «любви одной женщины к деньгам бывшего мужа»: певица Алсу снова подала в суд на экс-супруга Яна Абрамова

«Многое изменилось с тех пор, как я последний раз замуж выходила»: Ксения Бородина начала подготовку к свадьбе

«Если не под камерами, то в Москве»: рэпер Natan признался, что изменил бы жене и без шоу «Звёзды в джунглях»
#любовь
#женщины
#брак
#звёзды
#актриса
#сын
#шоу-бизнес
#развод
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате