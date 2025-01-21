«Для нас главное — венчание»: дочь Анастасии Волочковой пришла на день рождения матери с мужчиной

Анастасия и Ариадна Волочковы (Фото: соцсети)
20 января Анастасия Волочкова отметила свой 49-й день рождения в столичном ресторане «Боярский». Главными гостями мероприятия стали 26-летний бойфренд и партнер по шоу «Одержимость» Марчел Абаби и дочь Ариадна.
19-летняя девушка пришла на праздник матери вместе со своим возлюбленным Евгением. Ранее Волочкова рассказывала, что знакома с избранником дочери и поддерживает с ним теплые отношения.
На праздновании по случаю дня рождения Волочковой Ариадна рассказала, что ее молодой человек немного старше ее.
Волочкова была очень рада появлению дочери на празднике, заявив со сцены, что для нее это стало сюрпризом и радостью.
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На праздновании по случаю дня рождения Волочковой Ариадна рассказала, что ее молодой человек немного старше ее.
«У меня всё отлично, стараюсь вести менее публичную жизнь, так как это не совсем мое. Думали ли мы о свадьбе? Для нас самое главное — венчание, а свадьбу мы пока не планировали. Думаю, если она и состоится, то летом. Главное, это любовь», — призналась девушка.
Волочкова была очень рада появлению дочери на празднике, заявив со сцены, что для нее это стало сюрпризом и радостью.
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Элина Позднякова