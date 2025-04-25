«Разумеется она удалила интервью»: Прохор Шаляпин заявил, что Чурикова осознала свой провал и устранила его «следы»

Прохор Шаляпин (Фото: кадр видео Instagram* @shalyapin_official)
Прохор Шаляпин вновь раскритиковал Яну Чурикову. Он заявил, что та удалила их интервью с канала, потому что осознала свой провал. Напряженная беседа для новогоднего шоу «Фабрика с Яной Чу» обернулась конфликтом между звездами. Свои последние мысли певец выложил в личном блоге.
«Ну не совсем-то я обижен. Делать мне нечего тратить на это энергию, просто в очередной раз сделал выводы: всем мил не будешь по определению. Но разумеется Яна с YouTube удалила это интервью, потому как осознала свой провал», — написал артист 18 апреля, поблагодарив поклонников за поддержку в комментариях.
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Когда 41-летний Шаляпин дал интервью Чуриковой, то ведущая и ее соведущий Данил Доэрти подшучивали над эпатажным образом артиста, что ему не понравилось. Прохор пытался отвечать юмором, но позже признался, что его поразило поведение Яны. Она, по мнению звезды, не проявила профессионализма.
Яна Чурикова (Фото: Instagram* @yana_chu)
Он также дал по теме интервью изданию «СтарХит», отметив, что сделал для себя хорошие выводы с точки зрения психологии. Даже если человек долго работает в той или иной сфере, он все еще может слабо развиваться в рамках проекта. Недостаточная серьезность может привести к таким неловким ситуациям, как образовалась между ними с Чуриковой, уверял Прохор.
«(Говоря о Яне) Была допущена психологическая ошибка: когда в беседе с человеком, которого ты пригласил, допускаешь высокомерие, смотришь на него как бы свысока — это сразу тебя обесценивает. Наш русский менталитет предполагает — чем проще ты будешь, тем больше людей к тебе потянутся. Это просто закон. Яна ничего бы не потеряла, если была более добра ко мне. (...) Я чувствовал интуитивно, что Яна ко мне не очень расположена, с самой «Фабрики». Бывает…», — высказался Шаляпин журналистам.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева