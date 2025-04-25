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«Разумеется она удалила интервью»: Прохор Шаляпин заявил, что Чурикова осознала свой провал и устранила его «следы»

Прохор Шаляпин заключил, что Чурикова удалила интервью с ним из-за осознания провала
Прохор Шаляпин (Фото: кадр видео Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин (Фото: кадр видео Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин вновь раскритиковал Яну Чурикову. Он заявил, что та удалила их интервью с канала, потому что осознала свой провал. Напряженная беседа для новогоднего шоу «Фабрика с Яной Чу» обернулась конфликтом между звездами. Свои последние мысли певец выложил в ​личном блоге.
«Ну не совсем-то я обижен. Делать мне нечего тратить на это энергию, просто в очередной раз сделал выводы: всем мил не будешь по определению. Но разумеется Яна с YouTube удалила это интервью, потому как осознала свой провал», — написал артист 18 апреля, поблагодарив поклонников за поддержку в комментариях.
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Когда 41-летний Шаляпин дал интервью Чуриковой, то ведущая и ее соведущий Данил Доэрти подшучивали над эпатажным образом артиста, что ему не понравилось. Прохор пытался отвечать юмором, но позже признался, что его поразило поведение Яны. Она, по мнению звезды, не проявила профессионализма.

Яна Чурикова (Фото: Instagram* @yana_chu)

Он также дал по теме интервью изданию «СтарХит», отметив, что сделал для себя хорошие выводы с точки зрения психологии. Даже если человек долго работает в той или иной сфере, он все еще может слабо развиваться в рамках проекта. Недостаточная серьезность может привести к таким неловким ситуациям, как образовалась между ними с Чуриковой, уверял Прохор.

«(Говоря о Яне) Была допущена психологическая ошибка: когда в беседе с человеком, которого ты пригласил, допускаешь высокомерие, смотришь на него как бы свысока — это сразу тебя обесценивает. Наш русский менталитет предполагает — чем проще ты будешь, тем больше людей к тебе потянутся. Это просто закон. Яна ничего бы не потеряла, если была более добра ко мне. (...) Я чувствовал интуитивно, что Яна ко мне не очень расположена, с самой «Фабрики». Бывает…», — высказался Шаляпин журналистам.
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«У нас счастье до небес»: Валерия раскрыла, что подарила сыну и невестке на рождение их мальчика Мирона

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«Эти 24 часа изменили нас»: невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала все подробности о вторых родах
Невестка Валерии Лиана Шульгина в деталях рассказала о вторых родах и рождении сына
25 апреля 2025, 08:10

Арсений и Лиана Шульгины (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина поделилась трогательными подробностями рождения второго ребенка, сына Мирона. Роды прошли далеко не безболезненно, а им предшествовало множество бессонных ночей и переживаний, но один взгляд на сына — и все это отходит на задний план, призналась Шульгина в личном блоге.
Вечером 23 апреля 27-летняя Лиана родила мальчика в 22:53, и этот момент стал новой радостью для их семьи. Она описала, как время остановилось, когда Мирона положили ей на грудь, а их взгляды встретились. Муж Арсений, сын певицы Валерии, был рядом, поддерживая Лиану во время беременности и родов, став настоящей опорой. Он даже сам перерезал пуповину новорожденному малышу.

Арсений и Лиана Шульгины (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Лиана призналась, что рождение сына у нее прошло с максимальным комфортном, который только можно было просить. Она поблагодарила «врача-волшебницу», которая успокаивала молодую маму и при этом работала с максимальным профессионализмом.

«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
«Роды прошли настолько мягко и гармонично, что иногда мне кажется — это был сон. (...) Арсений, ты — моя опора и моя сила. Эти 24 часа изменили нас снова, теперь мы — родители двоих детей. Теперь у нас есть ещё один крошечный человечек, который полностью зависит от нас. (...) Я смотрю на его пальчики, на его носик, на его глазки и вижу в них наше будущее», — поделилась радостью Шульгина.
У пары уже есть четырехлетняя дочь Селин, и Лиана мечтает, чтобы дети стали близкими друзьями, делясь игрушками и секретами. Несмотря на предстоящие бессонные ночи и заботы, Лиана уверена, что счастье от второго ребенка будет безграничным.

Певица Валерия с мужем Иосифом узнают о будущем внуке (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

«Начинается новая глава нашей семейной истории. Глава, которую мы будем писать вместе — вчетвером», — заключила она, а затем поблагодарила подписчиков блога за позитив и онлайн-поддержку.
В то же время певица Валерия и ее муж Иосиф с нетерпением ждали рождения внука. Когда они впервые узнали, что станут дедушкой и бабушкой во второй раз, то первые несколько секунд даже не могли поверить своим ушам. К рождению Мирона они подготовились основательно — даже заранее выбрали подарки для молодых родителей.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#роды
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#сын
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«У нас счастье до небес»: Валерия раскрыла, что подарила сыну и невестке на рождение их мальчика Мирона
Валерия рассказала о своем подарке для сына и невестки на рождение их мальчика Мирона
25 апреля 2025, 06:57

Певица Валерия (Фото: Instagram* @valeriya)

Певица Валерия недавно стала бабушкой во второй раз. Пока она с нетерпением ждала рождения внука, Валерия рассказывала, какие подарки выбрала для сына и невестки. 23 апреля в семье певицы появился малыш Мирон, а звездная бабушка уже купила кроватку и коляску по вишлисту молодых родителей.
«Какое же сегодня настроение! В этот мир пришёл ещё один человек, наш внук Мирончик. У нас счастье до небес. Лианочка, ты герой. Арсений — отец мечты. Спасибо вам за это чудо», — писала в личном блоге певица после удачных родов Лианы.
Лиана Шульгина, невестка Валерии, родила мальчика Мирона около 11 ночи, на полтора дня раньше прогнозируемой даты — врачи говорили ждать сына к 25 апреля. Валерия и ее муж Иосиф заранее позаботились о практичных подарках для молодых супругов, выбрав вещи из списка, заранее составленного парой. Валерия призналась, что такой подход упростил выбор и сделал сюрприз полезным.

Арсений и Лиана Шульгины с дочкой (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

«Мы все живем этим событием и уже приготовили подарки, потому что ребята оставляли вишлист. Мы просто настаивали на этом. Так всем просто удобнее», — передает слова певицы «СтарХит».
Четырехлетняя внучка Селин, старшая в семье, пока не встретилась с братом, но Валерия верит, что они подружатся благодаря правильному воспитанию. Девочка уже проявляет творческие таланты, увлекаясь лепкой, что вдохновляет бабушку мечтать о ее будущем в искусстве.

Недавно Селин болела, и Валерия с радостью провела с ней больше времени, пока родители готовились к рождению Мирона. 57-летняя артистка обожает роль бабушки и с теплом говорит о любимых внуках.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#врачи
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«Человеку — 81 год! Это вид без пластики»: Регина Дубовицкая ответила на вопрос о здоровье после скандального шок-фото
После скандального фото Регина Дубовицкая через коллег передала, что она в порядке
25 апреля 2025, 06:24

Регина Дубовицкая (Фото: кадр из шоу «Наедине со всеми»)

Регина Дубовицкая опровергла слухи о болезнях, заявив, что находится в полном порядке. Она просто выбирает естественную зрелость без пластики. Недавнее фото без грима, опубликованное Сергеем Дроботенко, вызвало волну обсуждений в соцсетях — многие подметили худобу ведущей.
Фотография, на которой 81-летняя Дубовицкая появилась без макияжа и фильтров, испугала публику, привыкшую видеть ее на экране, где камеры «добавляют килограммы». Коллеги по телевидению сообщили, что Регина Игоревна привыкла к такой реакции, просит не переживать о возможном заболевании и не волноваться из-за ее внешнего вида. Она сознательно избегает уколов красоты и операций, ценя здоровье.

«Тем более, чему не нужно верить, так это когда вместе с этой информацией появляется реклама препаратов для похудения! Стало диковинкой, когда женщина телеведущая или актриса выбирает зрелость без уколов красоты или пластики. Человеку — 81 год! Живой острый ум. Ради здоровья человек держит свой вес в норме. А морщинки? Так у них всех будут. Если решите стареть естественно», — передает «Комсомольская Правда» слова коллег звезды.
Регина Дубовицкая (Фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Ведущая «Аншлага» следит за весом, придерживаясь диеты с кефиром, фруктами и зерновым хлебом, вдохновленной Еленой Степаненко. Ее внучка-врач помогает контролировать здоровье. Дубовицкая живет с мужем, профессором Юрием Айвазяном, в Подмосковье, питаясь правильно и оставаясь активной.

Пластический хирург Иван Володченков отметил в комментарии KP.RU, что отсутствие инвазивных процедур на лице Регины связано с возрастом, так как даже легкие инъекции могут быть рискованными.

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«Немного простужена»: Помощница Эдиты Пьехи ответила на слухи о деменции певицы достоверной информацией
Помощница Эдиты Пьехи опровергла ложные слухи о деменции и гипертонии певицы
25 апреля 2025, 05:25

Эдита Пьеха (Фото: кадр записи концерта на канале «Санкт-Петербург»)

Помощница Эдиты Пьехи Вера Зарайская опровергла слухи о деменции и гипертонии у 87-летней певицы, назвав их выдумкой.
Она рассказала «КП-Петербург», что артистка недавно переболела гриппом, но чувствует себя нормально. Эти слова в первую очередь были предназначены для поклонников, переживающих за здоровье народной артистки СССР.

«Это все неправда. Не надо обращать внимания на такое. (Эдита Пьеха) немного простужена, но все у нее в порядке», — заверила журналистов Вера.
Зарайская удивилась сообщениям о том, что Пьеха якобы набрала 30 килограммов и страдает серьезными болезнями. По ее словам, у Эдиты Станиславовны лишь остаточные симптомы после гриппа — кашель и насморк. Певица передвигается по дому без проблем и находится под присмотром близких.

«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
Сейчас Пьеха живет в своем загородном доме и не появляется на публике, что родственники объясняют ее почтенным возрастом. Она регулярно созванивается с внуком, и рядом с ней всегда кто-то есть. Звезда окружена заботой и любовью.

«Ее никто ни на минуту не бросает», — добавила Зарайская.
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«Плюнул — только коммуналку платим»: Аркадий Укупник не смог продать миллионную собственность в Юрмале, жилье пустует
Аркадий Укупник заявил ​о невозможности продать ​миллионную ​собственность в Юрмале
25 апреля 2025, 04:54

Аркадий Укупник (Фото: скриншот программы «Мой герой»)

Аркадий Укупник поделился, что его элитная квартира в Юрмале пустует из-за сложностей с поездками и невыгодной продажей. Певец не может отдыхать в Латвии и тратит деньги только на коммуналку.
Еще в 2007 году Аркадий Укупник, известный певец и композитор, стал владельцем недвижимости в Юрмале — курортном городе в Латвии. Трёхкомнатное жилье в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams сейчас стоит приблизительно от 450 до 650 тысяч евро.

Укупник, может, и владеет жильем в Юрмале, но твердит, что сейчас не может туда ездить, так как въезд на машине ограничен. Квартира в престижном доме остается якобы «законсервированной», и певец только оплачивает ее содержание.

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Аркадий Укупник рассматривал продажу недвижимости, однако местные покупатели предлагали цену в три раза ниже рыночной, что и на таких условиях со своей собственностью композитор расставаться не собирается.

«Сейчас туда не езжу, потому что на машине не пускают… Я пытался продать, но местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул — стоит и стоит… Только коммуналку платим», — поделился Укупник в беседе с 7Дней.ru на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ».
При этом ранее поступала информация, что певца не раз видели в Латвии. Он до сих пор сохранил теплые отношения с Пугачевой, также отмечается, что их поездки в Юрмале будто «случайно» приходились на одно и то же время.

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