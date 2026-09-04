Анастасия Волочкова рассказала, что думает про коллег по сцене

04 сентября 2026, 11:53

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не считает правильным осуждать коллег по творческой сфере из-за уровня их мастерства. По словам Волочковой, она не берется оценивать других артистов, независимо от того, выступают они под фонограмму или поют вживую. Об этом балерина рассказала в интервью 5-tv.ru.





Балерина считает, что любое творчество заслуживает уважения. Волочкова также рассказала, как относится к критике со стороны хейтеров. Она отметила, что продолжит отвечать на негативные высказывания собственным творчеством, которым, по ее словам, «одержима».



При этом артистка признала, что некоторые коллеги превосходят ее в технике. Она подчеркнула, что не считает необходимым сравнивать себя с другими, поскольку каждый человек должен заниматься своим предназначением.



«Мое предназначение и моя миссия — светить для людей своим творчеством как могу, как умею — добротой и открытостью», — сказала Волочкова.

