Певица MIA BOYKA подала в суд на блогера, чью работу не оплатила
Певица Мия Бойка инициировала судебный спор с блогером Фелицией. Она рассказала, что создала парик для клипа Бойки, но не получила оплату вовремя. По её словам, команде певицы пришлось дважды напоминать о переводе денег.
После публикации ролика деньги за работу все же перевели. Однако вскоре блогер получила досудебную претензию из-за упоминания сценического имени певицы в своем видео. Теперь конфликт может продолжиться в суде. Фелиция заявила, что рассчитывала решить ситуацию мирно после того, как команда артистки узнала о задержке выплаты.
«Мне до сих пор хочется одного: чтобы специалисты получали оплату вовремя, а такие вопросы можно было решать спокойно и по-человечески», — сказала автор ролика.При этом ещё год назад Мия Бойка обещала реже высказываться публично, чтобы снова не оказаться на грани «отмены».