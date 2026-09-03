«В школу — с паникой»: Виктория Боня высмеяла страхи дочери

03 сентября 2026, 19:28

Виктория Боня рассказала о стрессе дочери после полутора лет онлайн-обучения

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Виктория Боня в личном блоге рассказала о переходе дочери Анджелины в новую школу и её реакции на очное обучение.





Виктория сообщила, что 14-летняя Анджелина полтора года училась онлайн и теперь тяжело воспринимает очное обучение. Телеведущая отвезла девочку во французскую школу с формой и строгими правилами.

«Я не ожидала, что она словит такой стресс. Я говорю: «Знаешь, у тебя стресс. как будто на Эверест сейчас пойдёшь». Она: «На Эверест у меня не было бы такого стресса». Я отвечаю: «Анджелина, смотри на всё как в кино». Вот ты пришла в школу, это твой фильм, просто смотри на него». Она такая: «Спасибо за такое кино». Видите, полтора года, считай, она училась онлайн», — заявила Боня.