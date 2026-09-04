Суд отменил сделку по «схеме Блиновских» — муж блогерши пытался спрятать 5 млн рублей
Арбитражный суд признал недействительной сделку по продаже внедорожника Алексея Блиновского, оформленную по так называемой «схеме Блиновских». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Jeep Wrangler Unlimited 2020 года выпуска и стоимостью более пяти миллионов рублей продали несколько лет назад за 180 тысяч рублей — примерно в 30 раз дешевле его реальной стоимости. Сделку оформили перед началом процедуры банкротства блогерши Елены Блиновской, чтобы спасти автомобиль от ареста.
Суд оспорил договор купли-продажи из-за значительной разницы между рыночной и фактической стоимостью. С нынешнего владельца машины взыщут четыре миллиона рублей, которые направят на погашение долгов. Сам внедорожник был ранее куплен на деньги Блиновской.
Ранее сообщалось, что блогерше передали 20 килограммов сладостей в колонию в день ее 45-летия.
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