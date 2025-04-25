«Речь идёт о филлерах»: названа причина болезненного вида Киркорова

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
В последнее время пользователей Сети тревожит болезненный вид Филиппа Киркорова. Многие считают, что король российской эстрады вновь воспользовался услугами пластического хирурга. Звёздный косметолог и пластический хирург Марият Мухина считает, что артист, помимо блефаропластики, липосакции и подтяжек в разных частях тела, использовал и иные методы омоложения.
«Речь идет о филлерах, которые ему внедрили в область лица для создания ярко выраженных скул. Ему ими выравнивали контуры лица, чтобы укрепить результаты эндоскопической подтяжки средней зоны», — рассказала Мухина в интервью Общественной Службе Новостей.
Она пояснила, что после сброса веса у Киркорова стали более заметны зоны, где есть филлеры, а те части тела, в которых их нет, просели. Отсюда и болезненный вид, который многих напугал.
Мухина добавила, что Киркоров вернёт свой прежний вид, если наберёт несколько килограммов.
Она уточнила, что внешность артиста станет прежней, если он наберет в весе.
Мухина также предупредила, что в возрасте артиста уже опасно делать новые операции. По ее словам, с каждой новой процедурой у Киркорова растет вероятность приобрести посттравматическую энцефалопатию, болезнь Альцгеймера и деменцию из-за длительного наркоза.
Тем временем различные СМИ распространяют информацию о том, что деменцию уже диагностировали у народной артистки СССР Эдиты Пьехи. При этом её внук Стас опроверг эти слухи в разговоре с «Газетой.Ru».
«Меня сегодня спрашивают какие-то глупости про Эдиту, чушь какая-то. Откуда (эта информация – ред.)? Я вообще не в курсе. Общаюсь (с ней регулярно — ред.)», — заявил Стас Пьеха.
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Элина Позднякова