«Это миф»: Нюша считает, что отец не вмешивался в отношения с Егором Кридом

Нюша (Фото: Instagram*, @nyusha_nyusha)
Певица Нюша заявила, что её отец Владимир Шурочкин никак не влиял на отношения с Егором Кридом.
«Мой отец не влиял на наши отношения с Егором, это миф», — сказала она.Однако, ещё в 2022 году Шурочкин заявил, что был против этого романа.
«Это сейчас Егор — звезда, а в начале их романа, в 2014-м, ему было 19, Ане — 23. Он был молоденьким капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг», — цитирует слова Владимира Шурочкина «Газета.Ru».Ранее Нюша откровенно рассказала о личной жизни после громкого развода. Она призналась, что её сердце пока свободно.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина