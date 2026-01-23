Анастасия Волочкова рассказала, почему не хочет отдавать внуков в балет

23 января 2026, 16:13

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова отметила 50-летний юбилей, на котором обсудили её планы относительно будущих внуков. Во время празднования ведущая Анна Калашникова пожелала звезде стать бабушкой и намекнула, что она поведёт внуков на балет с раннего возраста.





В ответ Волочкова подчеркнула, что не желает будущим поколениям проходить через испытания, с которыми сталкивалась сама.





«Только не это! Такого жесточайшего, тяжелейшего пути не хочу желать внукам, детям… Пережить то, что я пережила, и выстоять с честью и достоинством. Сколько было испытаний, противодействий, настоящей травли… Моя сила духа спасает меня от любых невзгод», — передает слова балерины издание «Рамблер».