23 января 2026, 15:32

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Алексей Смагин)

Российская песня «Ты неси меня река» группы «Любэ» стала источником вдохновения для зарубежных исполнителей. По мнению некоторых критиков, мотивы композиции Николая Расторгуева легли в основу песни Be Alive американской певицы Бейонсе.





Как сообщает Общественная Служба Новостей, этот трек написан для фильма «Король Ричард» (2021) и прозвучал на церемонии «Оскар». При этом сам лидер «Любэ» спокойно отнёсся к ситуации.





«Да, сходство есть, особенно во вступлении. Но утверждать, что это прямое плагиатство, нельзя. Песни разные, смысл иной. Могу допустить, что им понравилась наша мелодия», — сказал Расторгуев.