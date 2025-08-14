Анастасия Волочкова рассказала, почему не планирует выходить замуж
Волочкова опровергла слухи о свадьбе с «арабским шейхом»
Недавно балерина Анастасия Волочкова появилась на мероприятии в компании мужчины, представленного как арабский шейх по имени Аркади. Он якобы пообещал увезти экс-приму Большого театра в ОАЭ и жениться на ней.
По словам Волочковой, ситуация с «шейхом» была неправильно понята, и она устала давать пояснения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
«Слушайте, мы просто снимали кино, понимаете, я была в роли, а парень, который был якобы шейхом, никакого отношения к Эмиратам не имеет, он армянин с таким экзотическим именем, который решил подыграть мне, что сделал предложение и пообещал украсть», — сказала балерина.Она подчеркнула, что сейчас не рассматривает возможность замужества.
«Какой гарем? Вы о чем? Я люблю свободу и вольна сама решать, с кем мне быть и строить свое счастье», — добавила Волочкова.По словам артистки, в ближайшие годы она не планирует заводить отношения.
«Замуж никогда не пойду, мне хватило», — заключила она.