Анастасия Волочкова рассказала, почему не планирует выходить замуж

14 августа 2025, 16:56

Волочкова опровергла слухи о свадьбе с «арабским шейхом»

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Недавно балерина Анастасия Волочкова появилась на мероприятии в компании мужчины, представленного как арабский шейх по имени Аркади. Он якобы пообещал увезти экс-приму Большого театра в ОАЭ и жениться на ней.





По словам Волочковой, ситуация с «шейхом» была неправильно понята, и она устала давать пояснения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.





«Слушайте, мы просто снимали кино, понимаете, я была в роли, а парень, который был якобы шейхом, никакого отношения к Эмиратам не имеет, он армянин с таким экзотическим именем, который решил подыграть мне, что сделал предложение и пообещал украсть», — сказала балерина.

«Какой гарем? Вы о чем? Я люблю свободу и вольна сама решать, с кем мне быть и строить свое счастье», — добавила Волочкова.

«Замуж никогда не пойду, мне хватило», — заключила она.