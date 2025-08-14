Иосиф Пригожин раскритиковал запрет песен группы группы «Ленинград»

14 августа 2025, 16:20

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал запрет на распространение пяти песен группы «Ленинград». Напомним, что инициатором введения ограничений оказалась экс-сенатор РФ Маргарита Павлова.





Как отмечает «Татар-информ», после проведения экспертиз эксперты обнаружили в песнях группы признаки побуждения к актам насилия, а также к действиям, которые могут нанести вред духовному, моральному и физическому благополучию несовершеннолетних. По словам Пригожина, пусть он и не фанат «Ленинграда», но не понимает причины введения запрета. По мнению продюсера, с помощью таких ограничений люди просто пытаются заявить о себе, что является обычным популизмом.





«Абсолютно поддерживаю»: Сергей Шнуров высказался о запрете песен группы «Ленинград»

«У меня создается ощущение, что у этих людей единственный способ заявить о себе – это зацепиться за какую-нибудь звезду с какой-либо темой, и тогда о них начнут говорить. Сделать заявление и реализовать его – это две разные вещи. Как я считаю, это самый обычный популизм. Группа поет уже больше 20 лет, что раньше мешало запретить ее тогда?», — сказал Иосиф.