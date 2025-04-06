«У меня были турецкие мужчины»: Анастасия Волочкова сделала откровенное признание о личной жизни

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Недавно активисты выдвинули предложение запретить показ турецких сериалов в России. Представители общественного движения «Ветераны России» отметили, что такой контент формирует у россиянок искаженное представление о настоящих мужчинах, что, в свою очередь, мешает созданию крепких семей.
Анастасия Волочкова выступила против этого запрета. Она подчеркнула, что привлекательные мужчины на экране не могут помешать женщинам быть счастливыми в реальной жизни. Также оказалось, что у балерины есть опыт отношений с турками:
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«У меня были турецкие мужчины. Они очень обаятельные ухажеры и не кичатся своим достатком. Их поступки всегда были красивыми», — отметила Анастасия.Тем не менее, балерина предпочитает русских мужчин. Она объяснила, что ей ближе люди, говорящие на одном языке.
«Мне нравятся русские мужчины, потому что с ними мне комфортнее по менталитету и благородству», — подытожила она в эфире телеканала «Москва 24».
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Анастасия Хохлова