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«Режиссёрам нужна пошлятина – чтобы Иосифа застали с девушками»: сестра Кобзона категорически против байопика о певце

Сестра Иосифа Кобзона выступила против байопика о певце
Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Сестра Иосифа Кобзона прокомментировала возможность выхода фильма о нём. Гелена Кандель рассказала, как народный артист СССР относился к байопикам о легендах прошлого.
Знаменитого певца не стало в 2018 году в возрасте 80 лет. Сестра Кобзона заявила, что она категорически против выхода фильма о брате, поскольку уверена, что у создателей картины не получится передать правдивую историю.

Кандель уточнила, что истина часто страдает, когда люди пытаются бежать за сенсациями, а при создании подобных фильмов сплетни тоже учитываются, чтобы сделать картину более привлекательной. Такой расклад совершенно не устраивает сестру покойного артиста.

«Я категорически против. Не нужен фильм, в котором покажут какие-то домыслы о нём. Он не станет автобиографичным. Будет много вранья, чего бы мне абсолютно не хотелось. Нашим режиссерам нужна пошлятина, чтобы Иосифа, например, застали с какими-то девушками», – посетовала женщина в беседе с изданием «Абзац».
Также Кандель подчеркнула, что Кобзону совершенно не понравились фильмы о Владимире Высоцком и Сергее Есенине.

«Иосиф говорил: "Почему нужно показывать какую-то грязь и пошлость? Я не хочу этого знать о моём любимом авторе. Это его закадровая жизнь, и её поднимать со дна нет необходимости"», – заявила Кандель.
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Бывшая жена Паши Техника рассказала, как он умирал в больнице в Таиланде
06 апреля 2025, 15:13

Ева Карицкая и Паша Техник (фото: Telegram @evakaritskaua)

Ева Карицкая рассказала, как боролась за жизнь бывшего мужа. 30-летняя девушка призналась, что решила взять на похороны Паши Техника шестилетнего сына.
Паше Технику стало плохо на вечеринке в Таиланде 24 марта. Его возлюбленная Кристина рассказала, что он употреблял запрещённые вещества. Только спустя три дня рэпера госпитализировали.

Как только его бывшая жена узнала об этом, она сразу же прилетела на Пхукет. Сегодня Ева рассказала, как он умирал.

«Расскажу, как было. Когда ему вставили трубку в лёгкое, началось кровотечение. Пневмоторакс. Остановили кровотечение. А потом всё пошло на ухудшение. Приехал врач из клиники Бангкока, чего мы добивались долгое время, благодаря влиятельным людям. С ним был переводчик. Врач сказал мне: "Если Паша умирает, мы его реанимируем или отключаем от ЭКМО". Я сразу же позвонила Пашиной маме. Она сказала: "Никакого отключения. Реанимируем. Боремся до конца". Ночью мне позвонили и сказали, что начинают его реанимировать. Когда я приехала, Паши уже не стало», – рассказала Карицкая в личном блоге.
Теперь девушка намерена найти виновников произошедшего. Она заявила, что возлюбленная Техника Кристина согласилась пройти детектор лжи.

Ева Карицкая воспитывает шестилетнего сына Ивана, которого родила от рэпера. Она решила взять мальчика на похороны, которые состоятся на следующей неделе. По её словам, психиатры посоветовали рассказать сыну правду. Специалист будет присутствовать на похоронах, чтобы оказать мальчику помощь в случае истерики.

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«Нравятся эффектные девушки. Я не однолюб»: сын Анны Михалковой удивил признанием о личной жизни
Внук Никиты Михалкова Андрей Баков заявил, что не считает себя однолюбом
06 апреля 2025, 14:47

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)

Внук Никиты Михалкова сделал неожиданное признание о своей личной жизни. 24-летний Андрей Баков заявил, что любит «эффектных девушек» и не считает себя однолюбом.
Сын Анны Михалковой учится в МГУ на экономическом факультете. Однако парень не считает себя настолько образованным, чтобы достичь успеха в «академических кругах». Вместо этого он хочет заниматься продюсерской деятельностью. В настоящее время он вместе с братом снимает рекламу, чтобы заработать денег.

У Андрея есть собственная квартира в Москве, которую ему подарила мама. Однако он считает, что этого «недостаточно». Парень хочет сначала добиться финансовой стабильности, а потом уже строить семью.

Андрей Баков (фото: Instagram* @anikiti4na)

При этом сейчас старший наследник актрисы считает себя свободным человеком, поэтому постоянно «меняет» девушек.

«Нравятся эффектные девушки. Не могу сказать, что высокие. С недели моды готов уехать с девушкой. Причина, по которой стоит ходить на модный показ. Я не однолюб», – заявил Андрей Баков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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#отношения
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Стало известно, где состоится прощание с рэпером Пашей Техником
Прощание с Пашей Техником состоится в Храме Петра и Павла в Лефортово
06 апреля 2025, 14:11

Паша Техник (фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. Последние дни жизни от провёл в больнице в Таиланде.
Гастрольный менеджер рэпера Марк Флинк рассказал в беседе с KR.RU, когда и как тело Техника будет доставлено в Москву.

Он отметил, что транспортировка будет осуществляться обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников. Тело исполнителя доставят в цинковом гробу.

«Точные даты не могу назвать, но не раньше второй половины следующей недели. Дело в том, что сейчас в Таиланде выходные, и они ничего не хотят делать», – подчеркнул Флинк.
Также менеджер отметил, что транспортировка и похороны исполнителя обойдутся родственникам примерно в пять миллионов рублей.

Церемония прощания состоится в одной из церквей Москвы, куда могут прийти все желающие. При этом мама Техника хочет, чтобы с её сыном простились там же, где он был крещён – в Храме Петра и Павла в Лефортово.

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«Не хочу быть одинокой»: Анна Седокова объяснила выпуск нового клипа после смерти Яниса Тиммы
Анна Седокова объяснила жаждой творчества выпуск новой песни после смерти Тиммы
06 апреля 2025, 14:11

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

Певица Анна Седокова после смерти бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы записала клип на новую песню, которую она исполнила в дуэте с рэпером Shami. Композиция называется «Я помню».
Это первая новая вещь, публично исполненная артисткой, после трагической гибели спортсмена. Он покончил жизнь самоубийством через несколько дней после официального развода с Анной. В этом треке, как и в 99% процентах песен, поётся о любви.

Многие пользователи сети осудили бывшую солистку группы «ВИА Гра» за её слишком поспешное, по их мнению, возвращение к активной творческой деятельности и участие в телепроектах. Стоит, правда, отметить, что съёмки многих передач проходили задолго до смерти Янниса.

Сама Седокова объяснила в своём личном блоге, что просто решила через музыку рассказать своим слушателям и поклонникам, что она чувствует и как переживает всё происходящее и происходившее.

«Я ничего так не люблю, как писать песни. Вот есть у тебя грустная история, ты ее проживаешь. Тебе одиноко и плохо. Но вдруг слова складываются в предложения, рождается музыка. И вот ты уже не одинок в своих чувствах. И всё это было не зря», — написала Анна.

Ранее она уже ответила хейтерам (от англ. hate, «ненавидеть». — Прим. ред.), поливающим её грязью в соцсетях и мессенджерах. Певица посоветовала им пообщаться с ней лично и задать все интересующие вопросы, вместо того, чтобы наводнять негативом Интернет.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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«Красивое лицо мужчины ничего не значит»: Юлия Паршута призналась, что готова создать семью и родить детей
Юлия Паршута призналась, что готова к созданию семьи и рождению детей
06 апреля 2025, 14:05

Юлия Паршута (фото: Telegram @Parshoota)

Юлия Паршута откровенно высказалась об отношениях с мужчинами. 36-летняя певица заявила, что хочет семью и детей.
Экс-участница «Фабрики звёзд» семь лет назад была помолвлена с бизнесменом по имени Александр, однако спустя год возлюбленные расстались. После этого Паршута не рассказывала о новых романах.

Накануне на Live Арене состоялся фестиваль «Удачные песни 2025», на котором Юлия решилась на откровения. В беседе с журналистами она призналась, что при знакомстве с мужчинами обращает внимание на собственные ощущения и интуицию.

«Я могу сказать, что красивое лицо ничего не значит. Одежда ничего не значит, даже то, как он на тебя смотрит – ничего не значит. Надо узнать поближе, надо пообщаться, надо задавать вопросы, надо послушать себя, как у тебя внутри отзывается. Интуиция она всегда даёт какие-то звоночки», – объяснила исполнительница.
Паршута призналась, что сейчас находится в непростой ситуации, поскольку не знает, чего хочет. При этом она отметила, что точно готова к созданию собственной семьи.

«Я хочу свою семью. Конечно, я хочу детей. Собаку хочу, кошку хочу. Я не соглашаюсь на меньшее. Вот в чем проблема: содержать себя сама я могу, дать себе тепло могу. Мужчина должен помочь сделать тебя счастливой, а несчастной я сама могу», – заключила певица.
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