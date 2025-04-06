«Режиссёрам нужна пошлятина – чтобы Иосифа застали с девушками»: сестра Кобзона категорически против байопика о певце

Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Сестра Иосифа Кобзона прокомментировала возможность выхода фильма о нём. Гелена Кандель рассказала, как народный артист СССР относился к байопикам о легендах прошлого.
Знаменитого певца не стало в 2018 году в возрасте 80 лет. Сестра Кобзона заявила, что она категорически против выхода фильма о брате, поскольку уверена, что у создателей картины не получится передать правдивую историю.
Кандель уточнила, что истина часто страдает, когда люди пытаются бежать за сенсациями, а при создании подобных фильмов сплетни тоже учитываются, чтобы сделать картину более привлекательной. Такой расклад совершенно не устраивает сестру покойного артиста.
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Кандель уточнила, что истина часто страдает, когда люди пытаются бежать за сенсациями, а при создании подобных фильмов сплетни тоже учитываются, чтобы сделать картину более привлекательной. Такой расклад совершенно не устраивает сестру покойного артиста.
«Я категорически против. Не нужен фильм, в котором покажут какие-то домыслы о нём. Он не станет автобиографичным. Будет много вранья, чего бы мне абсолютно не хотелось. Нашим режиссерам нужна пошлятина, чтобы Иосифа, например, застали с какими-то девушками», – посетовала женщина в беседе с изданием «Абзац».Также Кандель подчеркнула, что Кобзону совершенно не понравились фильмы о Владимире Высоцком и Сергее Есенине.
«Иосиф говорил: "Почему нужно показывать какую-то грязь и пошлость? Я не хочу этого знать о моём любимом авторе. Это его закадровая жизнь, и её поднимать со дна нет необходимости"», – заявила Кандель.Читайте также:
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Анастасия Чинкова