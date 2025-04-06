Ксения Бородина посетила могилу отца, на которого много лет держала обиду – фото

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Отдыхающая в Грузии Ксения Бородина посетила могилу отца Кима Амоева, который скончался в мае 2018 года от последствий тяжёлого заболевания.
Лишь незадолго до его смерти телеведущая смогла найти в себе силы навестить родителя и отпустить все обиды на него. Дело в том, что Амоев бросил мать Ксении, когда девочке не было и двух лет. После этого он появлялся в жизни дочери лишь изредка.
Фото: Instagram* @borodylia
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*запрещён в РФ
Фото: Instagram* @borodylia
«Он никогда не был правильным. Не было такой исправности, платить алименты, помогать и так далее. Он всегда вот так вот: бабки есть – привёз, нет – скрылся. Он не показывал свои неудачи, он всегда должен был быть успешен и востребован. <...> И вот он приезжает, кидает эту пачку денег и, в очередной раз выкурив сигарету, поболтав со мной, он все время мне говорил: "Ты моя жизнь", – и исчезал. На сколько лет – неизвестно, каждый раз непонятно», – рассказывала Бородина в интервью журналистке Надежде Стрелец.В 2023 году она отметила, что и отец не раз обижался на неё. В первую очередь, за то, что не взяла его фамилию, а фамилию матери, а, во вторую очередь, за то, что не пригласила на свадьбу. Когда Бородина в последний раз приехала к отцу, он уже не мог говорить из-за последствий инсульта.
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Анастасия Чинкова