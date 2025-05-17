Анастасия Волочкова: «Сколько женщин, которые обнимают страшных мужчин, но у тех много денег!»

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова высказалась о девушках, которые спят с мужчинами ради денег. Балерина заявила, что многие представители сильного пола, имеющие очень высокие доходы, зачастую обделены человеческим вниманием.
Артистка подчеркнула, что никогда не стала бы вступать в отношения с несимпатичным ей человеком. Однако она понимает, что некоторые девушки готовы к этому ради финансовой выгоды.
Сама Волочкова никогда не была обделена мужским вниманием, однако она предъявляет высокие требования к потенциальным избранникам, а если мужчина им не соответствует – говорит об этом прямо.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
«Вы знаете, сколько таких женщин, которые обнимают страшных внешне мужчин, таких, с которыми даже не представляешь, как можно с этим человеком лечь в постель. Но у него очень много денег. И вот эта женщина может обнимать его, целовать и думать в этот момент: „Быть бы сейчас мне с другим, с молодым, красивым, сексуальным и просто мега-мачо“», – отметила Волочкова в интервью на YouTube-канале NEWS.RU.Артистка подчеркнула, что такие отношения хуже, чем измена, поскольку это предательство не на физическом, а более глубинном, духовном уровне. Многие богатые люди находятся в такой духовной бездне и нуждаются в человеческом внимании.
Сама Волочкова никогда не была обделена мужским вниманием, однако она предъявляет высокие требования к потенциальным избранникам, а если мужчина им не соответствует – говорит об этом прямо.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова