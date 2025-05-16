«Слишком крупная»: Волочкова откровенно рассказала об унижениях в балетной школе

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова вспомнила, как столкнулась с травлей в балетной школе. Артистка регулярно слышала оскорбления в свой адрес от педагогов и одноклассников, считавших, что ей закрыт путь в балет из-за неподходящей комплекции.
«Меня оскорбляли, указывая на то, что я слишком крупная и не подхожу для балета. Иногда педагоги могли обидеть своей резкостью, говоря о том, что мир балета для меня навсегда закрыт», – поделилась Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.Несмотря на буллинг, Анастасии удалось стать примой Большого театра и завоевать любовь миллионов россиян. Балерина поддержала всех, кто сейчас сталкивается с травлей, и призвала не сдаваться.
Сейчас артистка иначе относится к хейту, считая своих критиков «серой массой», которая не сможет достичь тех же высот, что и она.
«Мне плевать на серую массу, которая меня критикует, им никогда не стать Анастасией Волочковой, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов, им никогда не достичь тех высот, которые я покорила. Их дело – сесть в углу и поплакать над тем, как их жизнь нагнула. Уж простите», – заявила Волочкова.Читайте также:
Дочь Волочковой привезла новоиспечённого мужа в особняк матери на Рублёвке
«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы
«Мы вместе 10 лет»: Анастасия Волочкова показала любимого человека
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова