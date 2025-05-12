Дочь Волочковой привезла новоиспечённого мужа в особняк матери на Рублёвке

Ариадна Волочкова и Никита Григорян (фото: Instagram* @volochkova_art)
Две недели назад Анастасия Волочкова выдала замуж единственную дочь. 19-летняя Ариадна стала женой бизнесмена Никиты Григоряна.
Долгое время обсуждалось, что между балериной и новоиспечённым зятем сложились далеко не хорошие отношения. Незадолго до свадьбы Волочкова нелестно высказалась в адрес молодого человека, а на самом торжестве якобы поругалась с ним, поэтому уехала первая.
Однако артистка уверяет, что это всё слухи. По её словам, ей пришлось уехать рано, поскольку на следующей день у неё был запланирован концерт. Также Анастасия заявила, что у неё с Никитой выстроились хорошие отношения.
Накануне Ариадна с мужем приехали в гости к Волочковой, в её особняк на Рублёвке. Они ещё раз отметили свадьбу, но уже в более домашней обстановке.
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Однако артистка уверяет, что это всё слухи. По её словам, ей пришлось уехать рано, поскольку на следующей день у неё был запланирован концерт. Также Анастасия заявила, что у неё с Никитой выстроились хорошие отношения.
Накануне Ариадна с мужем приехали в гости к Волочковой, в её особняк на Рублёвке. Они ещё раз отметили свадьбу, но уже в более домашней обстановке.
«Вчера она с Никитой и друзьями приезжали в гости, чтобы отметить в домашней обстановке», – рассказала балерина в личном блоге.Читайте также:
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Анастасия Чинкова