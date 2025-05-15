«Притягивает приспособленцев»: сваха Осипова рассказала, какой мужчина нужен Волочковой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова недавно вновь заставила говорить о себе, когда вся страна обсуждала свадьбу ее дочери Ариадны. По словам балерины, она и сама мечтала бы найти любимого мужчину. Сваха Анна Осипова рассказала в разговоре с сайтом «Страсти», какой избранник подойдет звезде.
По мнению Осиповой, сильный внутренний конфликт, который Волочкова не может решить сама с собой, мешает ей обрести душевное спокойствие и двигаться дальше.
Осипова выразила мнение, что артистке нужен мудрый мужчина, который своим примером подтолкнет ее на грандиозные изменения, которые ей вполне по силам. На сегодняшний день Волочкова притягивает к себе лишь хейт и приспособленцев, заключила сваха.
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*Запрещен в РФ
«Пока Настя не гармонизирует свое эмоциональное состояние, не простит всех не на словах, а на деле, и не вернет внутреннее доверие к Миру, то ничего хорошего ждать не придется», — отметила сваха.
Осипова выразила мнение, что артистке нужен мудрый мужчина, который своим примером подтолкнет ее на грандиозные изменения, которые ей вполне по силам. На сегодняшний день Волочкова притягивает к себе лишь хейт и приспособленцев, заключила сваха.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова