Анастасия Волочкова снова попала в больницу из-за проблем с ногой
Балерина Волочкова: после операции на суставе возникли осложнения со стопой
Балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в больнице из-за проблем с ногой. После операции на тазобедренном суставе у артистки возникли осложнения со стопой. Об этом она сама рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам Волочковой, она рассчитывала, что операция поможет решить проблемы со здоровьем, однако теперь ей предстоит лечить и восстанавливать стопу.
«Я думала, что операция на тазобедренном суставе решит все проблемы. Но теперь обнаружены новые проблемы: стопа из-за сильных нагрузок и пуантов тоже пострадала. Придется лечить и восстанавливать ее», — сказала балерина.Артистка отметила, что готовится к процедурам, которые позволят ей вернуться к репетициям и концертам. При этом точный диагноз, связанный с состоянием стопы, она пока не уточнила.
В феврале 2026 года Волочкова перенесла в Германии операцию на тазобедренном суставе из-за коксартроза. После вмешательства балерина довольно быстро вернулась к интенсивным тренировкам и выступлениям.
Операция обошлась артистке примерно в 10 тысяч евро — около 900 тысяч рублей по тогдашнему курсу. Волочкова отказалась от полного пакета услуг, который включал недельную реабилитацию, пребывание в стационаре и дополнительный уход.