Анастасия Волочкова снова попала в больницу из-за проблем с ногой

22 октября 2026, 15:11

Балерина Волочкова: после операции на суставе возникли осложнения со стопой

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* / volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в больнице из-за проблем с ногой. После операции на тазобедренном суставе у артистки возникли осложнения со стопой. Об этом она сама рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.





По словам Волочковой, она рассчитывала, что операция поможет решить проблемы со здоровьем, однако теперь ей предстоит лечить и восстанавливать стопу.

«Я думала, что операция на тазобедренном суставе решит все проблемы. Но теперь обнаружены новые проблемы: стопа из-за сильных нагрузок и пуантов тоже пострадала. Придется лечить и восстанавливать ее», — сказала балерина.