Егору Криду может грозить статья о реабилитации нацизма за скандальный принт
Егору Криду может грозить до пяти лет колонии из-за принта на одежде. Перформанс музыканта рискует обернуться статьёй о реабилитации нацизма. Наказание по статье предусматривает штраф в 2 млн рублей либо лишение свободы с запретом на блогинг.
Адвокат Владимир Шелупахин объяснил Mash, что изображение горящей деревни на постере можно отнести к символике Великой Отечественной войны. Для этого потребуется искусствоведческая экспертиза, которая установит дискредитацию. В таком случае ответственность понесут как изготовители, так и сам Крид, который демонстрировал изображение умышленно.
Скандальный лонг за 38 тыс. рублей с изображением 16-летнего мальчика из фильма «Иди и смотри» уже сняли с продажи на сайте. Кроме того, претензию готовит «Мосфильм» как правообладатель изображения: киностудия не давала разрешения на использование кадров из фильма.
Ранее Егора Крида задержали в США. Полиция перепутала его с преступником.
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