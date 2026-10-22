Егору Криду может грозить статья о реабилитации нацизма за скандальный принт

22 октября 2026, 14:49

Mash: Криду может грозить до пяти лет колонии по статье о реабилитации нацизма

Егор Крид (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Егору Криду может грозить до пяти лет колонии из-за принта на одежде. Перформанс музыканта рискует обернуться статьёй о реабилитации нацизма. Наказание по статье предусматривает штраф в 2 млн рублей либо лишение свободы с запретом на блогинг.