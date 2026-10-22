Заболевшая раком звезда «Дома-2» оказалась в больнице с пневмонией
Онкобольная звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице с пневмонией
Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина), заболевшая раком, сообщила об ухудшении своего состояния. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram*.
Телезвезда рассказала, что вновь оказалась в больнице из-за выявленной у нее пневмонии. Рапунцель опубликовала снимки, на которых лежит в палате под капельницей. Девушка отметила, что сбивать температуру пока нельзя, а на следующий день ей предстоит бронхоскопия.
«Сегодня плакала, потому что побыла дома так мало», — написала она.Ранее телезвезда рассказывала, что была в тяжелом состоянии, когда обратилась в больницу с результатом биопсии, и ее сразу направили на химиотерапию. О борьбе с раком четвертой стадии девушка сообщила 10 октября, а сама она узнала о диагнозе в конце июля. При этом вид онкологии Рапунцель не раскрыла.