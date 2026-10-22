Заболевшая раком звезда «Дома-2» оказалась в больнице с пневмонией

22 октября 2026, 11:36

Онкобольная звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице с пневмонией

Алена Рапунцель (Фото: Инстаграм*/alenatoffi_official)

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина), заболевшая раком, сообщила об ухудшении своего состояния. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram*.





Телезвезда рассказала, что вновь оказалась в больнице из-за выявленной у нее пневмонии. Рапунцель опубликовала снимки, на которых лежит в палате под капельницей. Девушка отметила, что сбивать температуру пока нельзя, а на следующий день ей предстоит бронхоскопия.

«Сегодня плакала, потому что побыла дома так мало», — написала она.