Анастасия Волочкова сообщила о попытке взлома своего аккаунта
Аккаунт Волочковой пытались взломать мошенники
Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам о попытке взлома её страницы в соцсети.
По словам артистки, злоумышленники пытались получить доступ к аккаунту, однако ситуацию удалось оперативно взять под контроль.
«Друзья, сегодня мой аккаунт попытались взломать. К счастью, команда оперативно всё отработала и доступ сохранили. Если кому-то пришли странные сообщения — это были мошенники», — предупредила Волочкова.Артистка призвала подписчиков быть внимательнее и не реагировать на подозрительные сообщения или рассылки. Она подчеркнула, что лично не отправляла никаких подобных ссылок и попросила игнорировать всё, что могло прийти от её имени в этот период.