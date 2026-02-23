«Бритая до сих пор»: Иван Охлобыстин сделал заявление о тяжелобольной Симоньян

23 февраля 2026, 11:09

Иван Охлобыстин рассказал о состоянии Маргариты Симоньян после смерти Кеосаяна

Иван Охлобыстин (Фото: кадр из фильма «Холоп 2»)

Актёр Иван Охлобыстин высказался о смерти друга, режиссёра Тиграна Кеосаяна. В эфире программы «Судьба человека» Иван признался, что больше всего переживает за состояние его супруги Маргариты Симоньян, которая борется с онкологией.





Когда Тигран впал в кому, мысли артиста были в первую очередь о его жене. Он рассказал, что знает Симоньян очень давно и считает её своим другом.

«Она сильно страдала, поскольку очень любила его. И он любил её тоже, у них была такая история любви прекрасная», — заявил Иван.

«У неё такой стресс. Вот у неё же онкология, и она сейчас бритая до сих пор. Справится, всё нормально будет. Она сильный человечек, я её очень люблю. Если нужна будет помощь, то поможем», — заявил артист.