«Мы были как два напуганных щенка»: Айза-Лилуна Ай рассказала о подготовке к свадьбе
Айза-Лилуна Ай поделилась в соцсетях новыми подробностями своей камерной свадьбы с возлюбленным Степаном Кузьменко, которая прошла в Джакарте.
По словам блогерши, изначально пара не планировала ничего масштабного и хотела ограничиться простыми фотографиями на телефон для семейного архива.
Однако всё изменилось буквально за пару дней до регистрации. Степан неожиданно организовал профессиональную съёмку — его помощник нашёл фотографа, который приехал на церемонию вместе с ассистентом и большим количеством техники.
Несмотря на подготовку, ночь перед росписью далась паре непросто. По признанию блогерши, они оба сильно волновались и чувствовали себя «как два напуганных щенка». Уже на месте профессиональная команда помогла ей расслабиться, подсказала удачные позы, а жених постоянно поддерживал невесту и делал комплименты, помогая справиться с переживаниями.
В итоге церемония прошла в тёплой и очень личной атмосфере — без лишнего шума и посторонних, только для самых близких.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России