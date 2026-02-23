«Россия — мощь»: Девушка Macan показала, как рэпер проходит службу в армии
Певец Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), проходящий срочную службу в Росгвардии, появился в новом видео, которое опубликовала в личном блоге его возлюбленная, модель Мария Мотина.
На кадрах артист в зимней форме сидит на стрельбище, рядом с ним лежит оружие. В конце ролика музыкант произносит фразу: «Россия — мощь». Следует отметить, что ранее Мотина уже выкладывала видео, где певец совершал прыжок с парашютом и во время полёта обращался к ней со словами: «Как ты, жизнь моя?»
Напомним, что Андрей Косолапов принял военную присягу 20 декабря. Церемония прошла в отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии, где он служит вместе с другими новобранцами.
В Росгвардии сообщали, что мероприятие началось с выноса Государственного флага и Боевого знамени дивизии, после чего военнослужащие зачитали текст присяги. В январе этого года Macan отметил в армии Крещение — артист окунулся в прорубь вместе с сослуживцами.
