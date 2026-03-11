Анастасия Волочкова удивила врачей после операции в Германии
Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями восстановления после операции, которую ей провели в немецкой клинике. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
В феврале артистке заменили часть тазобедренного сустава и удалили косточку на стопе.
По словам Волочковой, уже на следующий день после хирургического вмешательства она попыталась самостоятельно пройтись по коридору без опоры, чем сильно удивила врачей. Медики, однако, отнеслись к этому скептически и даже отчитали её за чрезмерный энтузиазм.
Балерина призналась, что также решила проверить свою растяжку и попробовала выполнить вертикальный шпагат прямо в присутствии профессора. На третий день после операции она уже начала делать гимнастику.
Однако восстановление прошло не без осложнений: из-за сильной гематомы у артистки разошёлся шов, и ей срочно провели повторную операцию под общим наркозом.
Также Волочкова рассказала, что во время реабилитации придерживалась строгой диеты — питалась в основном салатными листьями и яичными белками.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России