Анастасия Волочкова удивила врачей после операции в Германии

11 марта 2026, 21:18

Волочкова рассказала, как пыталась ходить уже на следующий день после операции

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями восстановления после операции, которую ей провели в немецкой клинике. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».