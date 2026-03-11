Бывшая жена Никиты Преснякова отметила день рождения погромом в ресторане

11 марта 2026, 19:28

Алёна Краснова устроила шумную вечеринку в честь дня рождения

Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @alenaakrasnova)

Бывшая супруга Никита Пресняков — Алёна Краснова — ярко отпраздновала своё 29-летие. Об этом сообщает «КП».