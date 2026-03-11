Достижения.рф

Бывшая жена Никиты Преснякова отметила день рождения погромом в ресторане

Алёна Краснова устроила шумную вечеринку в честь дня рождения
Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @alenaakrasnova)

Бывшая супруга Никита Пресняков — Алёна Краснова — ярко отпраздновала своё 29-летие. Об этом сообщает «КП».



Праздник прошёл в одном из столичных ресторанов и оказался довольно бурным. Во время вечеринки именинница позволила себе довольно эмоциональное поведение: она била посуду и даже забиралась на стол. При этом Краснова не скрывала чувств к своему новому избраннику.

Им оказался 30-летний инженер Сергей Тюленев, работающий в крупной газовой компании. По словам источников, их знакомство произошло через общих друзей.

По одной из версий, отношения между ними начались ещё во время брака Красновой с Пресняковым. Позже, после официального развода, роман окончательно перерос в серьёзные отношения.

Софья Метелева

