Стало известно, как Артём Чекалин отреагировал на болезнь бывшей жены Лерчек
Артём Чекалин оказывает содействие Валерии Чекалиной после постановки диагноза
Артём Чекалин, находящийся под домашним арестом, узнал о тяжёлом онкологическом заболевании своей бывшей жены Валерии Чекалиной (Лерчек) и уже начал помогать ей. Об этом сообщает издание Woman.ru.
Адвокат Артёма Сергей Гуров подтвердил, что его клиент принимает самое активное участие в решении проблем, связанных со здоровьем матери его троих детей.
«Он оказывает помощь, принимает самое активное участие в решении проблем. Больше и точнее по части лечения ничего не скажу. Мы пока не хотели активно обсуждать эту тему», — заявил Гуров.О том, что у Валерии обнаружили рак желудка четвёртой степени, стало известно накануне. По информации от близких к семье источников, блогер страдает от сильных болей и находится на мощных обезболивающих.
