Стало известно, как Артём Чекалин отреагировал на болезнь бывшей жены Лерчек

11 марта 2026, 20:03

Артём Чекалин оказывает содействие Валерии Чекалиной после постановки диагноза

Артём Чекалин (Фото: Instagram* @artem_chek)

Артём Чекалин, находящийся под домашним арестом, узнал о тяжёлом онкологическом заболевании своей бывшей жены Валерии Чекалиной (Лерчек) и уже начал помогать ей. Об этом сообщает издание Woman.ru.





Адвокат Артёма Сергей Гуров подтвердил, что его клиент принимает самое активное участие в решении проблем, связанных со здоровьем матери его троих детей.

«Он оказывает помощь, принимает самое активное участие в решении проблем. Больше и точнее по части лечения ничего не скажу. Мы пока не хотели активно обсуждать эту тему», — заявил Гуров.