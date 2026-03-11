«Это была маленькая смерть»: Стас Пьеха раскрыл правду о своих первых расставаниях

11 марта 2026, 20:37

Певец Стас Пьеха рассказал об обращении к психологу после тяжёлого расставания

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Певец Стас Пьеха в интервью «КП» рассказал о тяжёлых переживаниях из-за расставаний с девушками в молодости и о том, как обращался к психологу.





Пьеха был официально женат один раз — на Наталье Горчаковой. После развода у него были романы, в том числе с актрисой Никой Здорик, известной по роли в сериале «Ландыши».

«Я помню свои первые расставания, в раннем возрасте, не сейчас. Пока я не пошёл к психологу, я очень сильно страдал. Я ходил к нему раз пять, мы с ним разговаривали. Благодаря этому я смог что-то понять для себя, сделать выводы и пойти дальше. Первые расставания в моей жизни были болезненные, для меня это была как маленькая смерть», — рассказал Станислав.