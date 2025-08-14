Анастасия Волочкова высказалась о решении дочери взять фамилию мужа

14 августа 2025, 22:54

Волочкова о смене фамилии Ариадной: «Она всё равно всю жизнь будет моей дочерью»

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

В Москве дочь Анастасии Волочковой, Ариадна, вышла замуж за своего избранника Никиту и официально сменила фамилию, взяв фамилию супруга. Балерина прокомментировала этот шаг.







«Что касается смены Ариадной фамилии — абсолютно её право, она выходит замуж за человека, которого любит. Но она всё равно всю жизнь будет дочерью Анастасии Волочковой», — сказала артистка в беседе с «Газетой.Ru».