Анастасия Волочкова высказалась о решении дочери взять фамилию мужа
Волочкова о смене фамилии Ариадной: «Она всё равно всю жизнь будет моей дочерью»
В Москве дочь Анастасии Волочковой, Ариадна, вышла замуж за своего избранника Никиту и официально сменила фамилию, взяв фамилию супруга. Балерина прокомментировала этот шаг.
«Что касается смены Ариадной фамилии — абсолютно её право, она выходит замуж за человека, которого любит. Но она всё равно всю жизнь будет дочерью Анастасии Волочковой», — сказала артистка в беседе с «Газетой.Ru».Ранее Волочкова отметила, что на московскую свадьбу дочери её не приглашали. По её словам, настоящее торжество она сама устроила в Санкт-Петербурге, а в столице после росписи в ЗАГСе прошли лишь небольшие семейные посиделки.
Какой именно была московская церемония, остаётся неизвестным, но сама балерина уверена, что ничего значимого не пропустила.