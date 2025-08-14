Юлия Высоцкая рассказала о своих кулинарных промахах, ставших интернет-мемами
Высоцкая о рецептах, прославившихся в сети: «Там, где все учились, я уже преподавала»
В беседе с Алеко в шоу In My Bag телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что вирусные ролики с неудачными блюдами не были частью пиар-хода для повышения рейтингов программы «Едим дома!».
По её словам, проект, стартовавший в 2003 году, не использовал никаких «подстав» и скрытых шеф-поваров — все блюда готовились ею самой.
«Я никогда не позиционировала себя как повара, я любитель, просто делюсь тем, что люблю готовить. Ошибки — это нормально, и мы всегда с этим смеялись», — отметила Высоцкая.Телеведущая признала, что забавные моменты действительно подогрели интерес к шоу, но подчеркнула, что это не умаляет её достижений.
«Мне кажется, это невероятный успех. Там, где все учились, я уже преподавала», — подчеркнула Юлия.Один из таких экспериментов — пышные сырники с тягучим творожным кремом под карамельной корочкой — стал любимым у её семьи.
Среди своих самых заметных кулинарных промахов Высоцкая назвала «горелые помидоры», которые рекомендовала запекать три часа «до черноты», и сгоревшие шашлыки. Последние она готовила на улице в разгар пандемии, когда оператор отказался надеть маску.
«Мне было не до мяса, главное — чтобы никто не заразился», — поделилась Юлия.