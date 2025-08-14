Юлия Высоцкая рассказала о своих кулинарных промахах, ставших интернет-мемами

14 августа 2025, 22:29

Высоцкая о рецептах, прославившихся в сети: «Там, где все учились, я уже преподавала»

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram / @vysotskayaofficial)

В беседе с Алеко в шоу In My Bag телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что вирусные ролики с неудачными блюдами не были частью пиар-хода для повышения рейтингов программы «Едим дома!».





По её словам, проект, стартовавший в 2003 году, не использовал никаких «подстав» и скрытых шеф-поваров — все блюда готовились ею самой.





«Я никогда не позиционировала себя как повара, я любитель, просто делюсь тем, что люблю готовить. Ошибки — это нормально, и мы всегда с этим смеялись», — отметила Высоцкая.

«Мне кажется, это невероятный успех. Там, где все учились, я уже преподавала», — подчеркнула Юлия.

«Мне было не до мяса, главное — чтобы никто не заразился», — поделилась Юлия.