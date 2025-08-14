Юлия Снигирь поделилась в сети фото Евгения Цыганова с его дочерью от первого брака
В своём личном блоге Юлия Снигирь разместила фотографию Евгения Цыганова с его старшей дочерью — 20-летней Полиной.
Снимок был сделан в Санкт-Петербурге во время фотосессии, в которой приняли участие отец и дочь. Они сделали совместное селфи, а актриса опубликовала его в сторис, подписав: «Зайчики».
Евгений Цыганов воспитывает большую семью. В гражданском браке с Ириной Леоновой у пары родилось семеро детей, старшей из которых является Полина. Разрыв произошёл в 2015 году, когда Леонова ожидала ребёнка. Несмотря на непростое расставание, бывшие сумели сохранить хорошие отношения.
В 2019 году актёр женился на Юлии Снигирь. У супругов есть общий сын Фёдор, которому сейчас девять лет. До этого у Снигирь был брак с однокурсником Алексеем Снигирём, заключённый в начале 2000-х и завершившийся в 2008-м.
Читайте также: