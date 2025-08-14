Юлия Снигирь поделилась в сети фото Евгения Цыганова с его дочерью от первого брака

14 августа 2025, 22:24

Юлия Снигирь показала снимок мужа с 20-летней Полиной

Евгений Цыганов с дочерью Полиной (Фото: Instagram* /@yuliasnigir)

В своём личном блоге Юлия Снигирь разместила фотографию Евгения Цыганова с его старшей дочерью — 20-летней Полиной.