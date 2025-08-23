Анастасия Волочкова высказалась о свободе и своём понимании счастья
Анастасия Волочкова рассказала, в чём видит личное счастье
Анастасия Волочкова поделилась своими размышлениями о жизни, свободе и внутренней гармонии. По словам артистки, несмотря на испытания, она остаётся верна себе и старается жить так, как считает нужным.
В интервью на YouTube-канале «Дневник Хача» Волочкова призналась, что позволяет себе быть свободной в поступках.
«Я могу позволить себе утром покурить кальян, выпить бокал просекко, послать всех и сказать: "Люди добрые, а теперь пусть весь мир подождёт"», — сказала Волочкова.Балерина подчеркнула, что именно такой образ жизни приносит ей настоящее чувство счастья. При этом она призналась, что отношения с близкими — матерью и дочерью — бывают сложными, и назвала это определённой платой за свою карьеру и публичность.