Анастасия Волочкова высказалась о свободе и своём понимании счастья

23 августа 2025, 16:15

Анастасия Волочкова рассказала, в чём видит личное счастье

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова поделилась своими размышлениями о жизни, свободе и внутренней гармонии. По словам артистки, несмотря на испытания, она остаётся верна себе и старается жить так, как считает нужным.





В интервью на YouTube-канале «Дневник Хача» Волочкова призналась, что позволяет себе быть свободной в поступках.





«Я могу позволить себе утром покурить кальян, выпить бокал просекко, послать всех и сказать: "Люди добрые, а теперь пусть весь мир подождёт"», — сказала Волочкова.