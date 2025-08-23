Ани Лорак удивила публику неожиданной сменой имиджа
Фестиваль «Новая волна» запомнился не только музыкальными премьерами, но и эффектными моментами. Одним из главных сюрпризов стала Ани Лорак — зрители с трудом узнали артистку, когда она вышла на сцену.
Певица предстала в неожиданном образе: вместо привычных тёмных волос — светлое каре цвета «платиновая блондинка». Для выступления она выбрала обтягивающее платье, подчёркивающее стройную фигуру.
В обновлённом имидже Лорак исполнила новую песню под названием «Такси», автором которой стал Игорь Крутой.
Хотя внимательные поклонники быстро заметили, что это парик, перемена вызвала оживлённую реакцию в сети. Кто-то хвалил певицу за смелость, а некоторые шутили, что узнали её только по голосу.
Читайте также: