Ани Лорак удивила публику неожиданной сменой имиджа

23 августа 2025, 15:50

Ани Лорак появилась на «Новой волне» с новым цветом волос и поразила зрителей

Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

Фестиваль «Новая волна» запомнился не только музыкальными премьерами, но и эффектными моментами. Одним из главных сюрпризов стала Ани Лорак — зрители с трудом узнали артистку, когда она вышла на сцену.