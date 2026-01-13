Анастасия Волочкова заявила, что готова оставить балет ради пения

13 января 2026, 19:26

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Волочкова не мыслит своей жизни без балета. Однако, если бы ей пришлось отказаться от него, она бы занялась пением. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявила сама балерина.





Знаменитость утверждает, что пение — это её страсть.





«На втором месте после балета в моем личном рейтинге любимых занятий стоит вокал. Я очень люблю петь, мне кажется, что мне особенно хорошо даются лирические композиции. Следовательно, если бы у меня отобрали возможность выступать на сцене в качестве балерины, я бы нашла себя в вокале», — уточнила Волочкова.