Анастасия Волочкова заявила, что готова оставить балет ради пения
Анастасия Волочкова не мыслит своей жизни без балета. Однако, если бы ей пришлось отказаться от него, она бы занялась пением. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявила сама балерина.
Знаменитость утверждает, что пение — это её страсть.
«На втором месте после балета в моем личном рейтинге любимых занятий стоит вокал. Я очень люблю петь, мне кажется, что мне особенно хорошо даются лирические композиции. Следовательно, если бы у меня отобрали возможность выступать на сцене в качестве балерины, я бы нашла себя в вокале», — уточнила Волочкова.
Балерина рассказала, что ей часто предлагают записать новый альбом на основе стихов классиков или её собственных произведений. Однако, по её заверению, плотный гастрольный график пока не позволяет ей реализовать такие проекты. Волочкова добавила, что весной этого года она планирует выпустить новый хит.