Анастасию Волочкову перекосило от злости: балерина снова набросилась с критикой на Елену Николаеву

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова продолжает конфликтовать с женой своего бывшего мужа Еленой Николаевой.
Недавно балерина объявила, что хочет устроить для своей дочери Ариадны от Игоря Вдовина шикарную свадьбу, на которую готова потратить 10 миллионов рублей. В ответ на это телеведущая и нынешняя жена бизнесмена высмеяла Волочкову, отметив, что «Ариша не шмоточница и ей это не нужно». Балерина в ответ закатила истерику и уже неделю поливает Николаеву грязью.
Сейчас Волочкова снова разразилась гневом в адрес Елены Николаевой. Балерина высказала всё, что о ней думает. При этом, она испытывает такую ярость. что даже не называет жену Вдовина по имени.
Однако поклонники внесли уточнение в её слова, подчеркнув, что балерина никогда официально не была замужем, а с Вдовиным она сожительствовала на протяжении долгих лет.
Это заявление ещё больше взбесило Анастасию, но она не стала ругаться с публикой, продолжив нападки на телеведущую.
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Сейчас Волочкова снова разразилась гневом в адрес Елены Николаевой. Балерина высказала всё, что о ней думает. При этом, она испытывает такую ярость. что даже не называет жену Вдовина по имени.
«Мне непонятно, почему тётя, являющаяся женой моего бывшего мужа, продолжает пиариться не только на мне, но и на моей дочери, к которой она не имеет никакого отношения! У самой два сына от моего бывшего мужа. Так и занималась бы ими и ждала их свадеб», – вспыхнула Волочкова.Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)
Однако поклонники внесли уточнение в её слова, подчеркнув, что балерина никогда официально не была замужем, а с Вдовиным она сожительствовала на протяжении долгих лет.
Это заявление ещё больше взбесило Анастасию, но она не стала ругаться с публикой, продолжив нападки на телеведущую.
«У этой женщины не было такой изысканной свадьбы. Печалька», – отметила Анастасия.Напомним, что последние несколько лет Ариадна жила с отцом, мачехой и их детьми. Девушка очень сблизилась с Еленой Николаевой. Сейчас она живёт на съёмной квартире с женихом Никитой. Волочкова отказалась поселить пару в своих роскошных апартаментах в центре Москвы, отметив, что жильё им должен купить Вдовин.
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Анастасия Чинкова