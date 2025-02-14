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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Две работы и скромное жильё в спальном районе Москвы: как живёт дочь Анастасии Волочковой

Две работы и скромное жильё в спальном районе Москвы: как живёт дочь Анастасии Волочковой

Ариадна и Никита (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Ариадна и Никита (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как живёт её 19-летняя дочь Ариадна, которая совсем скоро сыграет свадьбу со своим женихом Никитой.
Много лет балерина самостоятельно воспитывала дочь. Она ни в чём не отказывала маленькой наследнице и приучала её к роскошной жизни – действительно, загородный дом Волоковой похож на огромный дворец. Однако последние несколько лет Ариадна жила в квартире своего отца бизнесмена Игоря Вдовина. А совсем недавно девушка снова переехала и теперь строит совместный быт с будущим мужем.

Волочкова рассказала, что её дочь ведёт очень скоромный образ жизни. Девушка переехала в квартиру в простом районе Москвы, так и не дождавшись пустующей четырёхкомнатной квартиры в центре Москвы. Волочкова объяснила это тем, что квартиру девушке обязана предоставлять не она, а её бывший супруг.



В настоящее время Ариадна учится на филологическом факультете высшей школы экономики и зарабатывает репетиторством и продажей стихов. Её жених Никита тоже довольно скромный молодой человек. Он поёт в хоре католического храма. К слову, на помолвку он вручил ей недорогое кольцо. Но Ариадна отметила, что сама этого хотела. Но всё же очевидно, что решающую роль в ситуации сыграло финансовое положение парня.

Свадьба Ариадны и Никиты запланирована на 26 апреля. Все затраты на её организацию взяла на себя Волочкова. В общей сложности она потратит порядка 10 миллионов рублей.

«Моя свадьба, которую я на свои деньги организовала, так и останется свадьбой века. У Ариадны нет такой возможности, поэтому ей помогаю я», – подчеркнула балерина.
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Стало известно, сколько денег потратит Анастасия Волочкова на свадьбу дочери
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#работа
Джаред Лето вышел на связь после сильного пожара: «Мой отель в огне»
14 февраля 2025, 22:01

Джаред Лето (Фото: Инстаграм* @jaredleto)

Фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вышел на связь в соцсетях и показал поклонникам жуткие кадры пожара.
«Мой отель в огне. Надеюсь, все хорошо», — написал Джаред.

Джаред Лето (Фото: Инстаграм* @jaredleto)

Через некоторое время в личном блоге селебрити появились еще несколько фотографий процесса тушения возгорания. На них хорошо видно, что огонь распространился по большей части по крыше.

«Я слышал, что все выбрались и находятся в безопасности, и это душераздирающе — видеть еще больше разрушений, подобных этому, после всего, что произошло в Лос-Анджелесе», — подчеркнул Лето.

Фото: Инстаграм* @jaredleto

К слову, отель называется Chiltern Firehouse или же «Пожарная часть Чилтерна». Историческое здание перестроили в люксовую гостиницу — номер на сутки в ней стоил где-то от 85 до 250 тысяч рублей в зависимости от категории.

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#отель
#гостиница
#певец
#пожар
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Младшая дочь Анастасии Заворотнюк дебютировала на льду в номере отца Петра Чернышёва
14 февраля 2025, 21:54

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв с дочерью (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

В Москве 14 февраля в шестой раз прошло ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», посвящённое Дню святого Валентина.
Во время своей программы фигурист Пётр Чернышёв вышел на лёд вместе с шестилетней дочерью Милой, которую ему родила скончавшаяся в прошлом году от рака Анастасия Заворотнюк. В начале своего выступления с фигуристкой Наоми Ланг Чернышёв нежно донёс девочку на руках до другой стороны катка, где посадил её рядом с оркестром. В конце номера он вернулся за дочерью, взял её на руки, ласково обнял и поцеловал.

Мила была одета в белоснежное платье и серебристые туфельки и выглядела как настоящая принцесса. Малышка унаследовала многие черты от мамы. В частности, у ней такие же большие выразительные глаза.

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#фигурное катание
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Молодая жена Петросяна рассказала, что ее цепляет в комментариях подписчиков: «Сгнившая конфетка»
14 февраля 2025, 21:32

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна рассказала о своем отношении к критике в подкасте Юле Бондаревой. Татьяна Брухунова подчеркнула, что пережила «4 года ежедневной травли». При этом блогер, которую часто критикуют за образы не по возрасту, уверена, что от негатива никуда не деться.
«Нужно понимать, что хейт — неизбежность. Ты никогда не будешь к этому готова. Это безнаказанная лавина агрессии, которой ты не в состоянии управлять», — поделилась она.

Татьяна сказала, что ей тяжело держать под контролем лавину хейта. По словам Брухуновой, ее, как человека структурированного, очень это беспокоит.

«Ты никогда не знаешь, откуда тебе прилетит. Говна на вентилятор накидали, и ты сидишь в нем: «Что вообще происходит?». Это безнаказанность», — добавила супруга Петросяна.

Девушке помогло пережить хейт понимание, что стремление спрятаться не решит проблему.

Отдельно Брухунова сказала и о комментаторах, которые скрывают свою агрессию за псевдокомплиментами.

«Я считаю, что это пишут глубоко больные люди, потому что они вуалируют свои фекалии, которые они уже не могут держать в себе, под эту красивую обертку — сгнившая конфетка», — выразила свое мнение Татьяна.

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#евгений петросян
#супруги
#соцсети
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«Люблю сначала вынести мозг»: Ксения Собчак раскрыла своё отношение к мимолётным связям
14 февраля 2025, 21:23

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак в личном блоге опубликовала новый пост, в котором поделилась мнением о явлении one-night-stand, то есть об интимных отношениях на один раз, не предполагающих выстраивания дальнейших связей.
Журналистка подчеркнула, что физическая близость всегда была для неё лишь малой частью чего-большего. Ей «брезгливо» вступать в интимные отношения с человеком, который не успел стать для неё полноценной личностью.

«Тереть телами и половыми органами о незнакомого, по-новому пахнущего человека, в котором пока нет субъектности, а только сексуальность, – просто не хочется», – заявила Собчак.
Предупреждая нападки хейтеров, телеведущая уточнила, что её позиция продиктована исключительно её личным внутренним дискомфортом, а не моральными предрассудками и какими-либо внешними принципами.

Она подчеркнула, что у неё было множество различных встреч, свиданий и отношений, однако опыта интимных связей с незнакомцем – нет.

«Я люблю сначала ******* (вынести – ред.) мозг, а потом уже всё остальное. У каждого свои извращения», – не без иронии написала Ксения.
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#ксения собчак
#отношения
#секс
#любовь
#соцсети
#шоу-бизнес
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Рианна привела детей на суд над ее возлюбленным A$AP Rocky
14 февраля 2025, 21:10

Рианна и A$AP Rocky ( Фото: Инстаграм* @asaprocky)

Певица Рианна пришла на судебное заседание по делу ее возлюбленного A$AP Rocky вместе с их общими сыновьями, сообщило издание People.
Звезда привела с собой двухлетнего RZA и годовалого Райота. Провожая любимого в суд, исполнительница песни «Diamonds» наклонилась к одному из мальчиков и сказала: «Пожелайте папе удачи». Сам A$AP Rocky перед заседанием поцеловал Рианнк и сыновей.

Стоит напомнить, что в апреле 2022 года рэпера арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о стрельбе в ноябре 2021 года. В то время артиста выпустили под залог, но дело не было закрыто. Истец Терелл Эфрон поделился, что A$AP Rocky позвал его на встречу в отель в Лос-Анджелесе, где у них произошел конфликт. В результате рэпер направил пистолет на жертву. Одна из пуль попала в руку Терелла.

A$AP Rocky не стал признавать вину и отказался от сделки о признании вины в виде 180 дней тюремного заключения, подчеркнув, что он использовал реквизитный пистолет, а не реальное огнестрельное оружие. По этому уголовному делу рэперу грозит до 24 лет тюрьмы.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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