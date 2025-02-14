Две работы и скромное жильё в спальном районе Москвы: как живёт дочь Анастасии Волочковой

Ариадна и Никита (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как живёт её 19-летняя дочь Ариадна, которая совсем скоро сыграет свадьбу со своим женихом Никитой.
Много лет балерина самостоятельно воспитывала дочь. Она ни в чём не отказывала маленькой наследнице и приучала её к роскошной жизни – действительно, загородный дом Волоковой похож на огромный дворец. Однако последние несколько лет Ариадна жила в квартире своего отца бизнесмена Игоря Вдовина. А совсем недавно девушка снова переехала и теперь строит совместный быт с будущим мужем.
Волочкова рассказала, что её дочь ведёт очень скоромный образ жизни. Девушка переехала в квартиру в простом районе Москвы, так и не дождавшись пустующей четырёхкомнатной квартиры в центре Москвы. Волочкова объяснила это тем, что квартиру девушке обязана предоставлять не она, а её бывший супруг.
В настоящее время Ариадна учится на филологическом факультете высшей школы экономики и зарабатывает репетиторством и продажей стихов. Её жених Никита тоже довольно скромный молодой человек. Он поёт в хоре католического храма. К слову, на помолвку он вручил ей недорогое кольцо. Но Ариадна отметила, что сама этого хотела. Но всё же очевидно, что решающую роль в ситуации сыграло финансовое положение парня.
Свадьба Ариадны и Никиты запланирована на 26 апреля. Все затраты на её организацию взяла на себя Волочкова. В общей сложности она потратит порядка 10 миллионов рублей.
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Волочкова рассказала, что её дочь ведёт очень скоромный образ жизни. Девушка переехала в квартиру в простом районе Москвы, так и не дождавшись пустующей четырёхкомнатной квартиры в центре Москвы. Волочкова объяснила это тем, что квартиру девушке обязана предоставлять не она, а её бывший супруг.
В настоящее время Ариадна учится на филологическом факультете высшей школы экономики и зарабатывает репетиторством и продажей стихов. Её жених Никита тоже довольно скромный молодой человек. Он поёт в хоре католического храма. К слову, на помолвку он вручил ей недорогое кольцо. Но Ариадна отметила, что сама этого хотела. Но всё же очевидно, что решающую роль в ситуации сыграло финансовое положение парня.
Свадьба Ариадны и Никиты запланирована на 26 апреля. Все затраты на её организацию взяла на себя Волочкова. В общей сложности она потратит порядка 10 миллионов рублей.
«Моя свадьба, которую я на свои деньги организовала, так и останется свадьбой века. У Ариадны нет такой возможности, поэтому ей помогаю я», – подчеркнула балерина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова