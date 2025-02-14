«Удачно вышла замуж»: Елена Николаева порассуждала о браке с бизнесменом Игорем Вдовиным

Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)
Ведущая шоу «Утро России» Елена Николаева уже несколько лет замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Супруги воспитывают двух общих сыновей.
Елена активно ведёт личный блог, в котором делится своими мыслями. Недавно она опубликовала пост о своём становлении, в котором отметила, что росла в небогатой семье.
«Мне было 14 лет, когда мы переехали в Москву. Финансовое положение в семье было, прямо сказать, не блестящим: не то чтобы денег прямо не было. Но точно не было на что-то симпатичное. В общем, поздней осенью, когда на улице уже лежал снег и все ходили в сапогах, я продолжала носить осенние легкие туфли», – отметила телеведущая.
Друзья спрашивали у юной Елены, почему она обута не по погоде. Девушка не хотела говорить правду, поэтому схитрила и говорила, что именно так делают модницы в Нью-Йорке. Конечно, она не могла знать, как на самом деле выглядят жительницы американского мегаполиса, поскольку у неё дома не было даже телевизора, не говоря уже о возможности путешествовать.
Однако в доме Николаевой всегда было много книг, которые она активно читала. Также будущая телезвезда прочла всю районную библиотеку.
Многие пользователи соцсетей утверждают, что Николаева многого добилась благодаря браку с бизнесменом Игорем Вдовиным, который до этого состоял в отношениях с балериной Анастасией Волочковой. Однако одна из подписчиц вопреки слухам отметила, что Елена сделала себя сама.
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«Мне было 14 лет, когда мы переехали в Москву. Финансовое положение в семье было, прямо сказать, не блестящим: не то чтобы денег прямо не было. Но точно не было на что-то симпатичное. В общем, поздней осенью, когда на улице уже лежал снег и все ходили в сапогах, я продолжала носить осенние легкие туфли», – отметила телеведущая.
Друзья спрашивали у юной Елены, почему она обута не по погоде. Девушка не хотела говорить правду, поэтому схитрила и говорила, что именно так делают модницы в Нью-Йорке. Конечно, она не могла знать, как на самом деле выглядят жительницы американского мегаполиса, поскольку у неё дома не было даже телевизора, не говоря уже о возможности путешествовать.
Однако в доме Николаевой всегда было много книг, которые она активно читала. Также будущая телезвезда прочла всю районную библиотеку.
Многие пользователи соцсетей утверждают, что Николаева многого добилась благодаря браку с бизнесменом Игорем Вдовиным, который до этого состоял в отношениях с балериной Анастасией Волочковой. Однако одна из подписчиц вопреки слухам отметила, что Елена сделала себя сама.
«Это правда. Потому и удачно вышла», – написала в ответ 39-летняя телеведущая.
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Анастасия Чинкова